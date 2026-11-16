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Sakarya'da kaçan uyuşturucu şüphelisini polis lahana yüklü traktörle kovaladı! O anlar kamerada

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Sakarya'da kaçan uyuşturucu şüphelisini polis lahana yüklü traktörle kovaladı! O anlar kamerada Haber Videosunu İzle
Sakarya'da kaçan uyuşturucu şüphelisini polis lahana yüklü traktörle kovaladı! O anlar kamerada
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polisin dur ihtarına uymayıp yaya olarak kaçan uyuşturucu şüphelisini bir yunus polisi koşarak kovalarken, diğer polis memuru römorkunda lahana yüklü traktöre binerek takibe katıldı. Yakalanan şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, adli işlem başlatıldı. Kovalamaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sakarya'da uyuşturucu şüphelisinin kaçışı sırasında yaşanan ilginç kovalamaca kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak yaya olarak kaçan şüphelinin peşine bir yunus polisi koşarak düşerken, diğer polis memuru römorkunda lahana yüklü traktöre binerek kovalamacaya katıldı.

DUR İHTARINA UYMAYIP KAÇTI

Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulama sırasında meydana gelen olayda, şüphe üzerine durdurulmak istenen İ.A. isimli şahıs, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Şahsın peşinden koşan bir yunus polisi kovalamacayı sürdürürken, diğer polis memuru bölgede bulunan römorkunda lahana yüklü traktöre bindi.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

İlginç kovalamacanın ardından yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yaşanan kovalamaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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