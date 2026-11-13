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Aydın Kuşadası'nda eskort siteleri üzerinden dolandırıcılıkta 4 kişi gözaltına alındı

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Aydın Kuşadası'nda eskort siteleri üzerinden dolandırıcılıkta 4 kişi gözaltına alındı
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Kuşadası'nda eskort siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere Aydın ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken adreslerde 10 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 5 tablet ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eskort siteleri üzerinden çok sayıda vatandaşı dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik Aydın ve Sakarya'da düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesinde eskort siteleri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda vatandaşın bu siteler aracılığıyla dolandırıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Aydın ve Sakarya illerinde belirlenen 4 şüphelinin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 5 tablet ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 gram kubar esrar ile 1 adet esrar öğütücü aparatı bulundu. Operasyonda Z.D.Ş. (22), D.A. (44), İ.B. (34) ve B.M.E. (27) isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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