Şırnak'ta 16-22 Kasım kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheliye adli işlem yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ta 16-22 Kasım'da terörün finans kaynaklarının önlenmesine yönelik kaçakçılık operasyonları düzenlendi. Kent merkezi ve ilçelerdeki aramalarda uyuşturucu, 107 sentetik ecza hapı ve 4 tabanca ele geçirilirken gözaltına alınan 23 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 16-22 Kasım'da terörün finans kaynaklarının önlenmesine yönelik kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.
Bu kapsamda, bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 2,79 gram eroin, 2,49 gram sentetik uyuşturucu, 107 sentetik ecza hapı, bong aparatı ve 4 tabanca ile 5 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 23 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.