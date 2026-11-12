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Kilis'te uyuşturucu suçundan 11 yıl 10 ay 15 gün cezayla aranan şahıs yakalandı

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Kilis'te uyuşturucu suçundan 11 yıl 10 ay 15 gün cezayla aranan şahıs yakalandı Haber Videosunu İzle
Kilis'te uyuşturucu suçundan 11 yıl 10 ay 15 gün cezayla aranan şahıs yakalandı
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Kilis'te uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 11 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, emniyetin kent genelindeki çalışmasında yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kilis'te uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 11 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda, hakkında Kilis İlamat ve İnfaz Bürosunca 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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