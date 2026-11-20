Antalya Alanya'da uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin Mahmutlar Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve para ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerinin düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Alanya'da polis ekiplerince Mahmutlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda O.A. (33) isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu yerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet mermi, yaklaşık 670 kullanımlık A4 maddesi, 2 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 12 bin TL ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.