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Tekkeköy'de uyuşturucu suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı

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Tekkeköy'de uyuşturucu suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı Haber Videosunu İzle
Tekkeköy'de uyuşturucu suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde uyuşturucu suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Adli işlemlerinin ardından tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde uyuşturucu suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.B. yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen şahıs, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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