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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Bulaşık makinesine saklamışlar

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Bulaşık makinesine saklamışlar Haber Videosunu İzle
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Bulaşık makinesine saklamışlar
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İstanbul’da 5 ilçede düzenlenen operasyonda, bir bölümü bulaşık makinesine gizlenmiş 98 kilo 500 gram skunk ile 1 kilo kokain ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli tutuklanırken, devam eden çalışmalarda gözaltına alınan 1 şüphelinin evinde el yapımı patlayıcı bulundu. Kağıthane’de düzenlenen ayrı bir operasyonda ise 568 kilo 300 gram pregabalin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

  • İstanbul'da Esenyurt, Silivri, Ataşehir, Başakşehir ve Avcılar'daki 5 adres ile 3 araca düzenlenen eş zamanlı operasyonda 98 kilo 500 gram skunk ve 1 kilo kokain ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı.
  • Esenyurt ve Avcılar'daki adreslerde yapılan aramada asansör boşluğuna ipe sarkıtılmış el yapımı patlayıcı ile 29 adet 7,62 milimetre çapında fişek bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.
  • Kağıthane'de depo olarak kullanılan adrese düzenlenen operasyonda sentetik hap hammaddesi 568 kilo 300 gram pregabalin ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucunun yemek kuryesi görünümüyle teslim edilmeye çalışıldığı belirlendi.

5 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Esenyurt, Silivri, Ataşehir, Başakşehir ve Avcılar’daki 5 adres ile 3 araca operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

BULAŞIK MAKİNESİNE GİZLENMİŞ

Aramalarda bir bölümü bulaşık makinesine gizlenmiş 98 kilo 500 gram skunk ve 1 kilo kokain ele geçirildi. Adreslerde ayrıca 3 hassas terazi ve 1 el bombasına el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

ASANSÖR BOŞLUĞUNA SARKITILMIŞ PATLAYICI

Ekipler, Esenyurt ve Avcılar’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek aranan 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada el yapımı patlayıcı ile 29 adet 7,62 milimetre çapında fişek ele geçirildi. El yapımı patlayıcının bir ipe bağlanarak binanın asansör boşluğuna sarkıtıldığı ve bu şekilde gizlenmeye çalışıldığı belirlendi.

YEMEK KURYESİ GÖRÜNÜMÜYLE TESLİMAT

Yapılan incelemelerde, uyuşturucunun kapalı koliler içinde taşındığı ve yemek dağıtımı yapan kurye görünümü verilerek alıcılara teslim edilmeye çalışıldığı tespit edildi.

KAĞITHANE’DE 568 KİLO PREGABALİN

Ekipler ayrıca Kağıthane’de farklı şüpheliler tarafından depo olarak kullanıldığı değerlendirilen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, sentetik hap yapımında hammadde olarak kullanılan 568 kilo 300 gram pregabalin ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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