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Çanakkale Eceabat'ta uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

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Çanakkale Eceabat'ta uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Kocadere köyünde düzenlenen uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin ev, araç ve arazisinde yapılan aramalarda 10 kilogram kubar esrar, nautilus fosili ve tarihi eser olduğu değerlendirilen pala ele geçirildi.

Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltı alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Eceabat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Gelibolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eceabat ilçesi Kocadere köyünde bir vatandaşın tarihi eser ve ruhsatsız tabanca bulundurduğu ve bunları satmak amacıyla müşteri aradığı yönünde bilgi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda şüphelinin ikametinde, aracında ve arazisinde narkotik köpeği "Engel" ile yapılan aramalarda, 10 kilogram kubar esrar, 3 kilogram reçine esrar, 5 gram metamfetamin, 3 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, 5 öğütücü, 2 çarşaf, uyuşturucu kullanma aparatı, nautilus fosili (nadir deniz canlısı) ile tarihi eser olduğu değerlendirilen pala ele geçirildi.

Şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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