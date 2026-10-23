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Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 71 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 71 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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Aydın'ın Köşk ve Efeler ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi; hedef alınan 98 şüpheliden 71'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 67'si serbest bırakılırken 3'ü tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Aydın'ın Köşk ve Efeler ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 71 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Aydın genelinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde satın aldığı, kabul ettiği, bulundurduğu ya da kullandığı değerlendirilen ve Efeler ile Köşk ilçelerinde ikamet eden 98 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 71 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu, 2 yaşı küçük çocuk hakkında Adli Süreçteki Çocuk (ASÇ) işlemleri uygulanarak ailelerine teslim edildi. 23 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor. Yakalanan 71 şüpheliden 67'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı uygulanırken, 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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