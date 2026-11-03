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İzmir'de aile içi şiddet ihbarına giden polis, evde 54 bin 950 sentetik ecza ve tabanca buldu

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İzmir'de aile içi şiddet ihbarına giden polis, evde 54 bin 950 sentetik ecza ve tabanca buldu
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde aile içi şiddet ihbarı üzerine Emek Mahallesi'ndeki eve giden polis ekipleri, yaptıkları kontrolde 54 bin 950 adet sentetik ecza ile ruhsatsız bir tabanca ele geçirdi. Eşini darp ettiği iddia edilen 41 yaşındaki S.E. gözaltına alındı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, aile içi şiddet ihbarına giden ekiplerin evde yaptıkları kontrolde, 54 bin 950 adet sentetik ecza ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili S.E. (41) gözaltına alındı.

İHBAR ÜZERİNE EVE GİTTİLER

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aile içi şiddet ihbarı üzerine saat 10.30 sıralarında, Bayraklı'nın Emek Mahallesi'ndeki eve gitti. Polis ekiplerinin evde yaptığı kontrolde 54 bin 950 adet sentetik ecza ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

EŞİNİ DARP ETTİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Eşini darp ettiği iddia edilen şüpheli S.E., gözaltına alındı. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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