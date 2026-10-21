Unreal x Jeton konserinde fenalaşan 3 kişiden 2'si öldü, uzmanlar uyardı

"Unreal x Jeton" konserinde fenalaşan 3 kişiden 2'si vefat ederken bir kişinin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü olayda kişilerin farklı uyuşturucu maddeler kullandığını İstanbul Valisi Davut Gül açıklamıştı. Bağımlılığa karşı uyaran Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Hamdi Örüm ise "Ne yazık ki tüm dünyada ve ülkemizde ciddi bir problem olmaya devam etmekte. 'Bir kereden bir şey olmaz' başlama nedenlerinin başında geliyor. Madde kullanımı hem kişi, ailesi, sosyokültürel çevresi hem tüm toplum için ciddi yıkımlara neden olan ve olabilecek bir durum" dedi.

Uyuşturucu bağımlılığı son dönemde ünlü isimlere yönelik yapılan operasyonlarla da sık sık gündeme gelirken geçtiğimiz günlerde İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen, "Unreal x Jeton" konserinde fenalaşmaları sonrası 2'si vefat eden 1 kişinin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü olayda kişilerin farklı uyuşturucu maddeler kullandığını İstanbul Valisi Davut Gül açıklamıştı. Uzmanlar, bağımlılığın sadece kişiye değil aileleri ve topluma da etkileri olduğuna dikkat çekerek uyarılarını yineledi. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Hamdi Örüm ve Liv Hospital Ulus Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Kenan Temiz de bağımlılığın sosyal ve psikolojik birçok sorunu beraberinde getirdiğini aktarırken tedavi süreçlerine yönelik bilgi verdi.

"Ne yazık ki tüm dünyada ve ülkemizde ciddi bir problem"

'Bağımlılık, bir maddeyi ya da bir davranışı zararlarını görmemize rağmen kontrol etmekte güçlük çekmemiz, sürdürmeye devam etmemizdir' diyen Doç. Dr. Örüm, "Ne yazık ki tüm dünyada ve ülkemizde ciddi bir problem olmaya devam etmekte. Metamfetaminin diğer maddelerden önemli bir farkı var. Kullanan kişilerin belli bir kısmında psikotik bir sürece; şizofreni benzeri bir tabloya yol açabiliyor ve bunlar bazen geri dönüşsüz olabiliyor, toplum sağlığını ciddi şekilde etkileyen bir madde. Maddeye başlangıcın farklı farklı sebepleri olabiliyor. Kişisel, ekonomik, ailevi sorunlar kişiyi madde kullanmaya itebiliyor. Bu sorunları yaşadığı için maddeyi bir kaçış yolu olarak düşünüyor. Maddeye yöneldiği zaman tekrar bu sorunları daha fazla artıyor, bir kısır döngü ortaya çıkıyor. Kişinin bu kısır döngünün dışına çıkması ya da döngüyü kırması biraz zorlaşabiliyor. Toplumun ve ailenin kişinin tedavi sürecine destek olması ve bir sağlık kurumuna yönlendirmeleri önemli bir rol oynuyor" şeklinde konuştu.

"'Bir kereden bir şey olmaz' başlama nedenlerinin başında"

Sözlerini sürdüren Örüm, 'Bir kereden bir şey olmaz' bu maddeye başlayan kişilerin büyük ekseriya başlama nedenlerinin başında geliyor. Genelde bir arkadaş ortamında gerçekleşebiliyor. 'Bir kereden bir şey olmaz' diyen kişilerin aslında büyük bir ekseriya maddeyi satan kişiler, bunu kişileri maddeye yöneltmek için bir yöntem olarak kullanıyorlar. Bütün madde kullanımı olan bireylerde ortak sorun; ailevi ilişkilerinde çok ciddi bir yıkıma neden oluyor. Sadece sosyal ve ekonomik sorunlar yaşamıyorlar. Maddenin doğrudan ve dolaylı etkilerine bağlı olarak depresyon kaygı ve uyku, iştah sorunları, bedensel ve ruhsal sağlıklarında ciddi bir değişiklik ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"Yoksunluk belirtilerine uygun tedaviler aldığı için daha rahat atlatabiliyor"

'Bağımlılıktan kurtulmak için kişinin önce motive olması gerekiyor' diyerek devam eden Örüm, "Motivasyonu olmayan, zorla sağlık kuruluşuna gelen kişilerin başarı şansı ne yazık ki biraz daha düşük olabiliyor. Ailenin, yakın çevrenin, iş, sosyal çevrenin burada ciddi bir rolü var. Kişiyi suçlayıcı değil cesaretlendirici, motivasyon arttırıcı tutum içerisinde yer almaları gerekiyor. Bir sağlık kurumunda tedavi olmaya başlarsa kişi, yaşayacağı muhtemel yoksunluk belirtilerine uygun tedaviler aldığı için bu süreci daha rahat bir şekilde atlatabiliyor. Bağımlılık tedavisi dediğimiz için kişinin bir bağımlılıktan kurtulması ve bir daha hayat boyu hiçbir şekilde bağımlılık yapıcı bir şey bir madde kullanmaması demek değil ne yazık ki" diye konuştu.

"Birçok faktörden oluşan bir tedavi süreci"

Tedavi süreçlerine yönelik bilgi veren Örüm, "Madde bağımlılığı tedavisi birçok faktörden oluşan bir tedavi süreci. İlaçlar, psikoterapi, aile ve sosyal destek artırılması, kişinin iş hayatının düzenlenmesi, bir meşgale kazandırılması, spor, müzik gibi bazı hobiler edinilmesi tedavinin bazı bileşenleri. Bu tedavi bazen ayaktan yapılabiliyor bazen yatarak yapılabiliyor. Bazen de yatarak başlanıp daha sonra ayaktan tedaviler şeklinde devam edilebiliyor. Kişinin durumuna, yaşına, kullandığı maddenin türüne ve bağımlılık şiddetine göre değişebiliyor. Madde kullanımı hem kişi hem ailesi hem sosyokültürel çevresi hem tüm toplum için ciddi yıkımlara neden olan ve olabilecek bir durum ne yazık ki" şeklinde konuştu.

"Aile ve yakın çevre sürece destek vermeli"

Kişilerin maddeye ulaşamamaları sonrası bedensel, ruhsal olarak çeşitli yoksunluk belirtileri gösterdiklerinin altını çizen Uzm. Dr. Kenan Temiz, aile ve yakın çevrenin bireylere nasıl davranacağını öğrenmesi ve sürece destek vermesi gerektiğini belirtti. Birçok sağlık kuruluşunun tedavi noktasında hizmet verdiğini, sağlık ekipleri ve toplumun iş birliğiyle bireylerin bu durumu atlatabileceğini söyleyen Temiz, önemli uyarılarda bulundu.

"Çok eleştiriyoruz ya da yargılıyoruz"

Kişilerin çeşitli nedenlerle bu maddelere yönelebildiğini söyleyen Temiz, "Depresyona girebilir ama depresyonun farkında değildir, birçok nedenle kullanıyor olabilir. İnsanların yardım istemesi, profesyonel yardım alması popüler, medyatik, bir iş adamı da olsan başvurmaktan çekinmemek, yardım istemek bence en güzeli. Devlet hastanelerinde, birçok yerde madde tedavi merkezleri özellikle AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi)'ler oluşturuldu, yaygınlaştırıldı. Özel sektörde de madde tedavisi veren kliniklerimiz var. 2 büyük hatayı yapıyoruz, birincisi; çok eleştiriyoruz ya da yargılıyoruz, onu dışlıyoruz. İkinci; daha çok aileler, bunu da yapıyor maalesef tam tersi bir şekilde onun arkasını topluyor. 'Ayıp olmasın, adı çıkmasın' gibi arkasını topladıkça aslında onun bu maddeyle ilişkisinin devam etmesine yol açıyor. Bize getirilen insanları en çok aileleri getiriyor. Madde kullananlarda 'İstediğim zaman bırakırım' cümlesi öyle olmuyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı