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Kırıkkale'de uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan 2 hükümlü yakalandı

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Kırıkkale'de uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan 2 hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı. Haklarında ayrı ayrı kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlüler, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti suçundan haklarında ayrı ayrı kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan E.A. (25) ve M.Y. (22) yakalandı. Haklarında ayrı ayrı kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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