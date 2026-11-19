ANKARA'da uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 'Çobanlar Grubu' suç yapılanmasının elebaşı Birol Çoban ve 6 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada; şüphelilere ait banka hesapları ve mal varlıkları üzerinde inceleme yapıldı. 18 araç, 12 gayrimenkul, 1 otel, 4 eğlence merkezi ve 1 ofis tespit edildi. Şüphelilere ait banka hesapları ile 6 şirket ve bu şirketlere bağlı işletmelere el konuldu. Şüpheliler ve bağlantılı şirketlere ait otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 TL 25 kuruş olduğu belirlendi. El konulan gayrimenkul, araç, otel, ofis ve eğlence merkezlerinin toplam maddi değerinin ise 1 milyar 550 milyon TL olduğu değerlendirildi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 14 Kasım'da ve devam eden süreçte gerçekleştirilen operasyonda, yapılanmanın elebaşı Birol Çoban dahil toplam 13 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Birol Çoban ve 6 şüpheli, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı