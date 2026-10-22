Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı

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Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, özel bir okulda 4 yıldır sınıf öğretmenliği yapan S.D.'nin tutuklandığı belirtildi. Öğretmenin eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu ve fuhşa aracılık ettiği öne sürülürken, okul yönetiminin olayın duyulmaması için çalışanlarına baskı yaptığı iddiası dikkat çekti.

EĞLENCE MEKANLARINA OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu kullanımı ve fuhuş suçlarına yönelik başlatıldığı belirtilen soruşturma kapsamında, başkentteki çok sayıda eğlence mekanına operasyon düzenlendiği aktarıldı.

Hürriyet'in haberine göre operasyonlarda iş insanları, eğlence mekanı sahipleri ve çeşitli çevrelerden kişilerin gözaltına alındığı, şüphelilerden bazılarının tutuklandığı bildirildi.

Soruşturmaya konu mekanlarda uyuşturucu ticareti yapıldığı ve fuhşa aracılık edildiği yönündeki suçlamaların araştırıldığı belirtildi.

4 YILDIR SINIF ÖĞRETMENLİĞİ YAPIYORDU

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında, Ankara'daki özel bir okulda 4 yıldır sınıf öğretmenliği yaptığı belirtilen S.D.'nin de bulunduğu aktarıldı.

S.D.'nin bazı eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu ve fuhşa aracılık ettiği öne sürüldü. Mahkemeye sevk edilen öğretmenin tutuklandığı belirtildi.

Öğretmenin lüks tatilleri, yaşam tarzı ve son model otomobilinin de dikkat çektiği ifade edildi. Ancak bu unsurların soruşturma konusu suçlarla bağlantılı olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

OKUL YÖNETİMİNDEN ÇALIŞANLARA TEHDİT İDDİASI

Tutuklama haberinin ardından okul yönetiminin, olayın duyulmasını önlemek amacıyla öğretmenleri ve diğer çalışanları uyardığı öne sürüldü.

İddiaya göre okul yetkilileri, çalışanlarına "Bu haberi yayarsanız okuldan atılırsınız, kimse bilmeyecek." sözleriyle baskı yaptı.

Okul yönetiminin öğrencilere ve velilere ise öğretmenin taşınma nedeniyle görevinden ayrıldığını söylediği ileri sürüldü.

VELİLER ARASINDA ENDİŞE YARATTI

Öğretmenin tutuklandığı yönündeki haberlerin velilere ulaşmasının ardından okulda endişe yaşandığı belirtildi.

Öte yandan Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik geniş kapsamlı operasyonların düzenlendiği doğrulanmakla birlikte, S.D.'nin tutuklandığı ve okul yönetiminin çalışanları tehdit ettiği yönündeki özel iddialar bağımsız kaynaklarla henüz doğrulanamadı. Okul yönetiminin ve öğretmenin avukatının konuya ilişkin açıklaması da bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com