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Söke'de 17 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.Ç. jandarma operasyonuyla tutuklandı

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Söke'de 17 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.Ç. jandarma operasyonuyla tutuklandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.Ç., adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde hakkında 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. (39), jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları ortak çalışmayla, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.'nin Söke'de olduğunu belirledi. Önceki gün adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.Ç.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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