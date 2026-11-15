Beykoz'da markette uyuşturucu satan motokurye 26 sentetik ecza hapıyla tutuklandı

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Doğan Can CESUR / İSTANBUL – BEYKOZ'da motokurye Batuhan Y. (27), kaskla girdiği markette Birleşik Krallık vatandaşı olduğu öğrenilen üniversite öğrencisi Syed Musa Raza A.'dan (26) para aldı. Kurye, ayakkabısına sakladığı uyuşturucuyu çıkarıp yere bıraktı; öğrenci ise uyuşturucuyu yerden hızla alarak uzaklaştı. Motosikletli bir kişinin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakaladı. İş yerinde 26 adet sentetik ecza hapı ele geçirilen kurye tutuklanırken, üniversite öğrencisi serbest bırakıldı.

Olay, 2 Kasım Pazartesi günü Çubuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokurye Batuhan Y., bir markette Pakistan doğumlu ve Birleşik Krallık vatandaşı olduğu öğrenilen üniversite öğrencisi Syed Musa Raza A.'ya uyuşturucu sattı. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Kavacık Polis Merkezi Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada Kavacık Mahallesi'nde motosikletli bir kişinin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin izini süren polis ekipleri, Çubuklu Mahallesi'ndeki bir markete gittiklerini belirledi. Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, uyuşturucu alışverişi yapıldığını tespit etti.

PARAYI ALDI; UYUŞTURUCUYU AYAKKABISINDAN ÇIKARIP YERE BIRAKTI

Çalışmalarda uyuşturucuyu satan kişinin motokurye Batuhan Y., satın alan kişinin ise Syed Musa Raza A. olduğunu belirleyen polis operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı. Polis ekiplerinin incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde, Batuhan Y.'nin başında kaskla markete girdiği görüldü. Bir süre sonra markete gelen Syed Musa Raza A., kuryeyle buluşarak cebinden çıkardığı parayı verdi. Parayı alan Batuhan Y., ayakkabısına sakladığı uyuşturucuyu çıkararak yere bıraktı. Üniversite öğrencisi ise uyuşturucuyu yerden hızla alarak uzaklaştı.

İŞ YERİNDE SENTETİK ECZA HAPLAR BULUNAN KURYE TUTUKLANDI

Batuhan Y.'nin Kavacık Mahallesi'ndeki iş yerinde yapılan aramada bir paket içerisinde 26 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. Batuhan Y.'nin 'Açıktan hırsızlık' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından emniyete 2 geliş kaydı olduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından Syed Musa Raza A. hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak' suçundan işlem yapıldı. Üniversite öğrencisi adli makamlarca serbest bırakıldı. Batuhan Y. ise 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı