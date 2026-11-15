Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beykoz'da markette uyuşturucu satan motokurye 26 sentetik ecza hapıyla tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beykoz'da markette uyuşturucu satan motokurye 26 sentetik ecza hapıyla tutuklandı Haber Videosunu İzle
Beykoz'da markette uyuşturucu satan motokurye 26 sentetik ecza hapıyla tutuklandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beykoz Çubuklu'da bir markette ayakkabısından çıkardığı uyuşturucuyu Birleşik Krallık vatandaşı üniversite öğrencisine satan motokurye tutuklandı. Kuryenin iş yerinde 26 sentetik ecza hapı ele geçirilirken, uyuşturucuyu satın alan öğrenci adli makamlarca serbest bırakıldı.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – BEYKOZ'da motokurye Batuhan Y. (27), kaskla girdiği markette Birleşik Krallık vatandaşı olduğu öğrenilen üniversite öğrencisi Syed Musa Raza A.'dan (26) para aldı. Kurye, ayakkabısına sakladığı uyuşturucuyu çıkarıp yere bıraktı; öğrenci ise uyuşturucuyu yerden hızla alarak uzaklaştı. Motosikletli bir kişinin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakaladı. İş yerinde 26 adet sentetik ecza hapı ele geçirilen kurye tutuklanırken, üniversite öğrencisi serbest bırakıldı.

Olay, 2 Kasım Pazartesi günü Çubuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokurye Batuhan Y., bir markette Pakistan doğumlu ve Birleşik Krallık vatandaşı olduğu öğrenilen üniversite öğrencisi Syed Musa Raza A.'ya uyuşturucu sattı. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Kavacık Polis Merkezi Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada Kavacık Mahallesi'nde motosikletli bir kişinin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin izini süren polis ekipleri, Çubuklu Mahallesi'ndeki bir markete gittiklerini belirledi. Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, uyuşturucu alışverişi yapıldığını tespit etti.

PARAYI ALDI; UYUŞTURUCUYU AYAKKABISINDAN ÇIKARIP YERE BIRAKTI

Çalışmalarda uyuşturucuyu satan kişinin motokurye Batuhan Y., satın alan kişinin ise Syed Musa Raza A. olduğunu belirleyen polis operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı. Polis ekiplerinin incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde, Batuhan Y.'nin başında kaskla markete girdiği görüldü. Bir süre sonra markete gelen Syed Musa Raza A., kuryeyle buluşarak cebinden çıkardığı parayı verdi. Parayı alan Batuhan Y., ayakkabısına sakladığı uyuşturucuyu çıkararak yere bıraktı. Üniversite öğrencisi ise uyuşturucuyu yerden hızla alarak uzaklaştı.

İŞ YERİNDE SENTETİK ECZA HAPLAR BULUNAN KURYE TUTUKLANDI

Batuhan Y.'nin Kavacık Mahallesi'ndeki iş yerinde yapılan aramada bir paket içerisinde 26 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. Batuhan Y.'nin 'Açıktan hırsızlık' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından emniyete 2 geliş kaydı olduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından Syed Musa Raza A. hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak' suçundan işlem yapıldı. Üniversite öğrencisi adli makamlarca serbest bırakıldı. Batuhan Y. ise 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mustafa Sarıgül ve oğlu hakkında akrabalarından ağır iddialar: 30 milyon dolarlık dolandırıcılık, şantaj ve tehdit15

Sarıgül ailesinde sular durulmuyor! Gelinlerinin suçlamaları çok ağır

Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı20

Gelin adayı eğlencenin dibine vurdu
Denizde yüzerken yıldırım çarptı! Genç adam yaşam mücadelesi veriyor

Böyle bir şey milyonda bir olur! Denizde yüzerken başına gelene bakın

Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul için de tarih verildi

5 il sarı kodla uyarıldı, İstanbul için de tarih verildi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki aile resmen savaştı! 1'i ağır 11 kişi yaralandı

Savaş değil aile kavgası! Bilanço çok ağır

Fenerbahçe'de büyük operasyon! Emre Belözoğlu listeyi hazırladı

İşte art arda İstanbul'a indirmek istedikleri 3 transfer
Üç küçük çocuğu öldürüp başlarını kesen adam idam edildi! Kurbanlardan biri 2 aylık öz kızıydı

Kurbanlarından biri 2 aylık öz kızıydı! Cani baba cezasını buldu
Kış lastiği uygulaması başladı! Değiştirmeyen 6 bin TL ceza ödeyecek

Yeni dönem bugün başladı! Bunu yapmayan 6 bin lira ceza ödeyecek
Latin Grammy’ye kaslı korseyle geldi: Şarkıcı Sofia Monroy’un kyafeti gündem oldu!

Latin Grammy'de "Yok artık" dedirten kıyafet!
Rusya'daki gizli toplantı ifşa oldu! Putin'den Zelenski için ölüm emri

Putin ülkenin lideri için ölüm emrini verdi
Paşinyan Antalya'da cebine attığı muzu kasaya koydu

Yemeğe kıyamıyor! Antalya'dan cebine attığı muzu bakın ne yaptı