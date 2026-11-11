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Hakkari'de ayakkabı tabanında 49,56 gram esrar, araçlarda 770 kaçak sigara bulundu

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Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçelerindeki gümrük kapılarında 49,56 gram esrar, 7 cep telefonu ve 770 sigara ele geçirildi. Esendere'deki esrar için Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı; Üzümlü'deki kaçak eşyaya ilişkin adli tahkikat sürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçelerindeki gümrük kapılarında uyuşturucu, kaçak sigara ve telefon ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Esendere Gümrük Kapısı'nda İran'dan ülkeye giriş yapmak üzere yolcu salonuna gelen A.K'nin ayakkabı tabanına gizlenmiş 49,56 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Üzümlü Gümrük Kapısı'nda da Irak'tan ülkeye giriş yapmak için gelen iki araçta Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği personelince yapılan aramalarda gümrük kaçağı 7 cep telefonu ve 770 sigara ele geçirildi.

Adli tahkikat sürüyor.

Kaynak: AA
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