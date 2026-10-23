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Hakkari Yüksekova'da yakalanan İran uyruklu şüpheli 530 gram uyuşturucuyla tutuklandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda, mide ve bağırsaklarında 58 kapsül halinde 530 gram sentetik uyuşturucu bulunan İran uyruklu şüpheli tutuklandı. Şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda, mide ve bağırsaklarında 530 gram sentetik uyuşturucu bulunan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucunda ülkeye giriş yapan İran uyruklu bir şüphelinin mide ve bağırsaklarında 58 kapsül halinde toplam 530 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatılan şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA
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