Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan şüpheli, hakkında fuhuş suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunun belirlenmesi üzerine tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Dinek Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu kullandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, uyuşturucu madde kullandığı belirlenen C.T. (34) isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.T., uyuşturucu suçundan çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Ancak yapılan sorgulamada şüphelinin, "fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Bunun üzerine adliyede yeniden gözaltına alınan şüpheli, İnfaz Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı