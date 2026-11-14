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Ankara'da Çobanlar Grubu'na yönelik aklama soruşturmasında 4 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu gelirlerinin aklanması soruşturmasında Çobanlar Grubu'na ait 18 araç, 12 gayrimenkul, 1 otel, 4 eğlence merkezi ve 1 ofise el konuldu; 4 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüpheliden 3'ünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin aklanması suçuna yönelik soruşturmada 4 şüpheli yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

"Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, MASAK Başkanlığınca hazırlanan rapor ile saha araştırmaları ve finansal analiz çalışmaları sonucunda kamuoyunda "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanma içerisinde yer alan şüphelilerin, uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri suç gelirlerini çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleri ve mal varlığı edinimleri aracılığıyla akladıkları tespit edildi.

Bu kapsamda, şüphelilere ait banka hesapları ve mal varlıkları üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde 18 araç, 12 gayrimenkul, 1 otel, 4 eğlence merkezi ve 1 ofis olmak üzere çok sayıda mal varlığı unsuru olduğu belirlendi.

Söz konusu mal varlığı değerlerine el konulurken, Ankara merkezli olmak üzere 7 şüpheliye ait 6 ikamet ve 6 iş yeri adresinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyonda 7 şüpheli şahıstan 4'ünün yakalanarak gözaltına alındığı, 3 şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirilen açıklamada, "Uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin finansal sistem ve çeşitli mal varlığı edinimleri aracılığıyla aklanmasının önlenmesine yönelik mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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