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İzmir'de yaralama operasyonunda 42 kilogram ilaç bulundu, 3 kişi gözaltına alındı

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İzmir'de yaralama operasyonunda 42 kilogram ilaç bulundu, 3 kişi gözaltına alındı
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İzmir'de silahla yaralama şüphelilerine yönelik operasyonda 42 kilogram yeşil reçeteli ilaç ve 6 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi. Konak ve Bornova'daki adreslerde gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin yaralama olayına karıştığı, ikisinin hırsızlıktan arandığı belirlendi.

İzmir'de silahla yaralama olayının şüphelilerine yönelik operasyonda yeşil reçeteye tabi toz halde 42 kilogram ilaç ile 6 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik ve Bornova İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, Bornova'da gerçekleşen silahla yaralama olayına ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Konak ve Bornova'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yeşil reçeteye tabi toz halde 42 kilogram ilaç, 6 bin 900 uyuşturucu hap, 9 fişek ve şarjör, çok sayıda boş ilaç kapsülü, ilaç kutusu ve kapsül doldurma aparatı ele geçirdi.

Yeşil reçeteye tabi ilaçlarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden M.Ö'nün (19) silahla yaralama olayına karıştığı, F.A. (33) ve S.C'nin (21) ise hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Kaynak: AA
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