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'Patronların Patronu' Félix Gallardo 80 yaşında öldü! El Chapo'yu o yetiştirmişti

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'Patronların Patronu' Félix Gallardo 80 yaşında öldü! El Chapo'yu o yetiştirmişti
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Meksika'daki Guadalajara Karteli'nin lideri Miguel Ángel Félix Gallardo, doğduğu kent Guadalajara'da tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti. Pablo Escobar'ın Medellín Karteli ile ortaklık kurarak kokaini Meksika üzerinden ABD'ye taşıyan Gallardo, 1989'da yakalanmış, sağlığı bozulduğu için 2022'den bu yana ev hapsinde bulunuyordu.

  • Meksikalı uyuşturucu baronu Miguel Ángel Félix Gallardo, Guadalajara'da tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında öldü.
  • Guadalajara Karteli'nin başındaki Félix Gallardo, Pablo Escobar'ın Medellín Karteli ile ortaklık kurarak kokain sevkiyatını ABD'ye taşıdı.
  • Félix Gallardo 1989'da yakalandı ve onlarca yıl hapis cezası aldı; sağlık sorunları nedeniyle 2022'den bu yana ev hapsindeydi.

Meksika'nın en ünlü uyuşturucu baronlarından Miguel Ángel Félix Gallardo, doğduğu kent Guadalajara'da tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi BBC'nin Meksika muhabiri Will Grant tarafından duyuruldu.

"Baba" ya da "Patronların Patronu" lakaplarıyla bilinen Félix Gallardo, tarihin en büyük uyuşturucu kaçakçılarından biri olarak görülüyordu. Kolombiyalı suç örgütleriyle Meksika karteli arasında ittifak kuran isim olarak biliniyordu.

ESCOBAR İLE KURDUĞU ORTAKLIK

Félix Gallardo, 1980'lerin kokain patlaması döneminde Meksika'daki uyuşturucu ticaretine hükmeden Guadalajara Karteli'nin başındaydı. Örgüt, özellikle Pablo Escobar'ın Medellín Karteli ile ortaklık kurarak And Dağları'ndaki üretimi Meksika üzerinden ABD'ye taşınan sevkiyatla birleştirdi.

Bir dönem ABD'ye giren kokainin tahminen yüzde 80'i Medellín Karteli'nden geliyordu ve bu sevkiyatta Félix Gallardo'nun örgütü büyük rol oynuyordu. Guadalajara Karteli en güçlü döneminde Meksika siyasetini ve kolluk güçlerini etkiliyor, bütün polis ağlarını ve eyalet valiliklerini kontrol ediyordu.

DEA AJANININ ÖLDÜRÜLMESİ SONU OLDU

Kartelin liderleri üzerindeki çember, 1985'te ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi (DEA) ajanı Enrique "Kiki" Camarena'nın işkenceyle öldürülmesinin ardından daralmaya başladı. Camarena, Chihuahua'da örgüte ait dev bir esrar tarlasını bulup yok etmişti. Ajanın ölümü, ABD hükümetinin Kuzey Amerika'da başlattığı en büyük insan avlarından birine yol açtı.

Félix Gallardo 1989'da yakalandı ve onlarca yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sağlığı bozulduğu için 2022'den bu yana ev hapsindeydi.

EL CHAPO'YU O YETİŞTİRDİ

1980'lerde Joaquín "El Chapo" Guzmán, Félix Gallardo ile tanıştırıldı ve örgütün lojistik işlerinin başına getirildi. Félix Gallardo'nun tutuklanmasının ardından dağılan örgütten, Guzmán'ın liderliğindeki Sinaloa Karteli doğdu. Guzmán, 2019'da ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama dahil suçlamalardan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: BBC

BBC
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