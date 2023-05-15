Tayvan Haberleri - Tayvan Haber - Haberler

Tayvan Haberleri
Tayvan haber, Tayvan son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Fransa'dan Çin'e, Rusya'yı Ukrayna'nın egemenliğine saygı duymaya ikna etmesi çağrısı
Japonya ve Fransa, Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasında mutabık
Çin Dışişleri Bakanı'ndan ABD Büyükelçisi'ne "ilişkilerde kazaları önleme" mesajı
Filipinler Devlet Başkanı, ABD ile ortak askeri üslerin savaş için kullanılmayacağını söyledi
Tayvanlı Bakan, Çin hakkında "korkuya yol açan abartılı" ifadelerin yersiz olduğunu söyledi
İsviçre'de parlamento Tayvan ile bağların geliştirilmesine yönelik önergeyi kabul etti
ABD-Çek Cumhuriyeti Stratejik Diyalog Toplantısı'nda Rusya ve Çin'e karşı işbirliği vurgusu
Avustralya'nın "en kapsamlı" savunma raporu, Çin'e karşı savunmasız olduklarını ortaya koydu
ABD ve Filipinler, savunma ve ekonomi başta olmak üzere işbirliklerini geliştirmeyi hedefliyor
Tayvanlı dron üreticisi, ABD'li şirketle radar tedariki için mutabakat zaptı imzaladı
Güney Kore liderinin ABD ziyareti, Kuzey Kore ve çip meselesiyle Çin'in gündemindeydi
Rusya: "Kırgızistan ve Tacikistan askeri üslerimizde savaşa hazırlık seviyesini arttırdık"
ABD ile Filipinler, tartışmalı sulardaki savaş tatbikatında temsili düşman gemisini hedef aldı