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Çin Dışişleri Bakanı Wang, ABD'li Mevkidaşı Rubio ile Telefonda Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang, ABD'li Mevkidaşı Rubio ile Telefonda Görüştü
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü. Wang, iki ülkenin stratejik istikrar temelinde yapıcı ikili ilişkiler kurması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Tayvan konusunda ABD'ye ihtiyatlı olma çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ile ABD'nin ilişkilerdeki aksaklıkları gidermesi, engelleri aşması ve stratejik istikrar temelinde yapıcı ikili ilişkiler kurma yönünde doğru rotada kararlılıkla ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, salı günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü.

Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayında Beijing'de gerçekleştirdiği görüşmede, stratejik istikrar temelinde yapıcı ikili ilişkiler kurulması da dahil olmak üzere bir dizi önemli mutabakata vardığını hatırlattı. Wang, söz konusu mutabakatın önümüzdeki üç yıl ve sonrasında ikili ilişkilerin gelişimine stratejik rehberlik ve yol haritası sunduğunu ifade etti.

Wang, stratejik istikrar temelinde yapıcı ikili ilişkiler kurulmasının iki halkın ortak beklentisini yansıttığını, uluslararası toplumun beklentileriyle örtüştüğünü ve her iki ülkenin temel çıkarlarına hizmet ettiğini vurguladı.

Wang, iki tarafın da her daim eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda ilkelerine bağlı kalması, ve iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı somut politikalar ve tatbiki önlemlere dönüştürmesi gerektiğini söyledi.

Stratejik istikrar temelinde yapıcı ikili ilişkiler kurmanın yalnızca bir slogandan ibaret olmadığını, bunun somut adımlar gerektirdiğini belirten Wang, iki ülkeye aynı yönde hareket ederek kararlılıkla çaba göstermeleri çağrısında bulundu.

Wang, bu doğrultuda iki tarafın işbirliği alanlarını genişletmesi, daha olumlu gündemler oluşturması, anlaşmazlık alanlarını daraltması ve çeşitli riskler ile potansiyel tehlikeleri etkin şekilde yönetmesi gerektiğini ifade etti.

Taiwan meselesinin geniş kapsamlı etkileri bulunduğunu kaydeden Wang, ABD'ye Taiwan ile ilgili konuları ele alırken son derece ihtiyatlı davranma çağrısında bulundu.

Görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiği konusunda mutabık kalan iki taraf, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı ortaklaşa hayata geçirme ve esnek iletişimi sürdürme konusunda da anlaşmaya vardı.

Kaynak: Xinhua
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