Tayvan'daki sis bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

Tayvan'ın başkenti Taipei'de bir metro istasyonunda gerçekleştirilen sis bombalı ve bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Saldırganın asker kaçağı olduğu ve hakkında tutuklama kararı bulunduğu açıklandı.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de bir metro istasyonunda düzenlenen sis bombalı ve bıçaklı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, savcılık şüphelinin asker kaçağı olduğunu ve hakkında tutuklama kararı bulunduğunu açıkladı.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de yerel saat ile 17.30 sıralarında bir saldırganın metro hattının ana istasyonunda bulunan çıkış noktasına sis bombası attığı ve ardından çevredeki kişilere bıçakla rastgele saldırdığı ve bazı kişileri yaraladığı olayda can kaybı yaşandığı açıklandı. Yetkililer, saldırıdaki can kaybını 3, yaralı sayısını ise 5 olarak açıkladı. Ayrıca, olay yerine gelen polislerden kaçmaya çalışırken istasyonun yakınlarındaki bir alışveriş merkezine giren 27 yaşındaki şüpheli Chang Wen'in, binanın 5. katına çıktığı sırada önüne gelen diğer kişilere de saldırmaya devam ettiği belirtildi. Alışveriş merkezinin 5. katından aşağı atlayarak ağır yaralanan saldırganın, daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı. Olay hakkında geniş soruşturma başlatılırken bölgeye 200'den fazla güvenlik görevlisi gönderildi. Soruşturma kapsamında güvenlik güçlerinin Chang'ın evinde arama gerçekleştirdiği ve adreste molotof kokteyllerine el koyduğu belirtildi.

"Şüpheli asker kaçağıydı"

Taoyuan Bölge Savcılığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Chang'ın geçtiğimiz yıl 25 Kasım'da askerlik hizmeti görevine başlaması gerektiği ancak ikametgahındaki değişikliği bildirmemesi nedeniyle askerlik celbinin kendisine ulaşmadığı belirtildi. Savcılık, bu nedenle asker kaçağı olarak nitelendirilen Chang hakkında askerlik hizmeti sistemini ihlal edenlere yönelik ceza kanunu kapsamında 11 Temmuz'da çıkarılan bir tutuklama kararı bulunduğunu bildirdi. - TAİPEİ

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

