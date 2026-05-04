Haberler

Tayvan liderinin ziyareti Çin'i küplere bindirdi

Tayvan liderinin ziyareti Çin'i küplere bindirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayvan lideri Lai Ching-te, Esvatini’ye sürpriz ziyarette “Tayvan’ın dünyayla ilişki kurma hakkı var” mesajı verdi. Çin ise ziyarete sert tepki göstererek Lai’yi “fare”ye benzetip hain olarak nitelendirdi. Pekin, Tayvan’ı kendi toprağı sayarken, Taipei bu iddiayı reddediyor. Daha önce Çin’in baskısıyla uçuş izinlerinin engellenmesi uluslararası tepki çekmişti.

  • Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te, Esvatini'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi ve Tayvan'ın uluslararası ilişkiler kurma hakkını savundu.
  • Çin Tayvan İşleri Ofisi, Lai'yi 'sokakta koşuşturan fare'ye benzetti ve ziyareti sert sözlerle eleştirdi.
  • Esvatini, Tayvan ile resmi diplomatik ilişkilerini sürdüren 12 ülkeden biridir.

Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te, Esvatini’ye gerçekleştirdiği sürpriz ziyaret sırasında ülkesinin uluslararası ilişkiler kurma hakkını savundu. Çin ise ziyarete sert tepki göstererek Lai’yi hedef aldı.

“TAYVAN DÜNYAYA AİT” MESAJI

Esvatini Kralı III. Mswati ile bir araya gelen Lai, Tayvan’ın egemen bir ülke olduğunu vurgulayarak, “23 milyon Tayvanlının dünyayla etkileşim kurma hakkı var. Hiçbir ülke bunu engelleyemez” dedi.  Tayvan yönetimi, Çin’in baskılarına rağmen uluslararası alanda varlık göstermeye devam edeceklerini belirtti.

ZİYARET GİZLİ TUTULDU

Lai’nin ziyareti önceden duyurulmadı. Tayvanlı yetkililer, “önce gidip sonra açıklama” yönteminin dış müdahale riskini azaltmak için tercih edildiğini ifade etti. Ziyaretin, Çin’in olası engelleme girişimlerini bertaraf etmek amacıyla gizli tutulduğu belirtildi. Geçtiğimiz ay Tayvan, Çin’in baskısıyla üç Hint Okyanusu ülkesinin Lai’nin uçağına hava sahası izni vermediğini açıklamıştı.

ÇİN’DEN SERT TEPKİ

Çin Tayvan İşleri Ofisi, Lai’nin ziyaretini sert sözlerle eleştirerek, Tayvan liderini “sokakta koşuşturan fare”ye benzetti. Pekin yönetimi, Tayvan’ın bağımsız bir devlet olmadığını savunarak diğer ülkelerden Taipei ile resmi temaslarını kesmesini talep ediyor. Tayvan’ın Çin politikalarından sorumlu kurumu ise Pekin’in açıklamalarını “aşağılayıcı ve anlamsız” olarak nitelendirdi.

ULUSLARARASI TEPKİLER

Lai’nin daha önce iptal edilen seyahati, ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından Çin’e yönelik eleştirilere neden olmuştu. ABD, Avrupa Birliği, İngiltere, Fransa ve Almanya, Tayvan’a yönelik baskılardan duydukları rahatsızlığı dile getirmişti. Esvatini, Tayvan ile resmi diplomatik ilişkilerini sürdüren 12 ülkeden biri olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Haberler.com
İran'dan Trump'ın Özgürlük Projesi'ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak

Tansiyon zirveye tırmandı! ABD'nin operasyonuna İran'dan açık tehdit
Gaziantep'i 'süper hücre' vurdu! 23 kişi yaralandı, okullar tatil edildi

Depremden sonraki en korkunç gün! Şehri bu kez süper hücre vurdu
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün toplanıyor

Kabine toplanıyor! Milyonların merak ettiği soru bugün yanıt bulacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni yıkıp geçti

Bu adamı kim durduracak?
İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı

İstanbul'da kaydedilen skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi
Ünlü şarkıcıdan Hatice'den itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş

Ünlü şarkıcıdan itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş
156 şubeli dev marketin sattığı köfteden kanatlı eti ve taşlık çıktı

156 şubesi olan dev markette vatandaşları isyan ettirecek hile
Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni yıkıp geçti

Bu adamı kim durduracak?
Arı saldırısı sonucu birbirini ezen 400 küçükbaş hayvan telef oldu

Kıyamet alameti gibi ama değil! Yüzlercesi feci şekilde telef oldu
Kremlin'de suikast ve darbe korkusu! Putin'in güvenliği üst düzeye çıkarıldı

Kremlin'i alarma geçiren senaryo! Güvenlik üst seviyeye çıkarıldı