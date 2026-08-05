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Mağazadaki teşhir yatağında ulu orta ilişkiye girdiler!

Mağazadaki teşhir yatağında ulu orta ilişkiye girdiler!
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Mobilya mağazasında teşhir yatağında cinsel ilişkiye giren çift büyük tepki topladı. Olay Tayvan'da gerçekleşti ve sosyal medyada hızla yayıldı. Mağaza yönetiminin güvenliği artırması gerektiği söylendi. Ağır hapis cezası da gündemde.

  • Tayvan'daki bir mobilya mağazasında 16 Temmuz'da bir çift, diğer müşterilerin ve çocukların gözü önünde teşhir yatağında cinsel ilişkiye girdi.
  • Olayı kaydeden öfkeli bir anne, görüntüleri Threads platformunda paylaşarak çifte tepki gösterdi.
  • Tayvan'ın hayasızca hareketler kanunlarına göre çift, bir yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası alabilir.

Bir mobilya mağazasına gelen iki müşterinin, diğer ziyaretçilerin ve ailelerin gözü önünde teşhir yatağında ulu orta cinsel ilişkiye girdiği anlar büyük tepki topladı.

Yüz kızartan skaydalda, mağazayı gezen bir çift teşhir alanındaki yorganın üzerine uzanarak bir anda ilişkiye girmeye başladı. Mağazadaki şaşkın kalabalığın canlı şahit olduğu görüntülerde, çiftin çevrelerindeki insanlara ve çocuklara aldırış etmeden adeta kendi dünyalarında kayboldukları görüldü.

Toplum içinde sergilenen bu edepsiz davranış, Tayvan’daki dev bir mobilya mağazasında gerçekleşti. Olay günü çocuğuyla birlikte alışverişte olan öfkeli bir anne, 16 Temmuz'da şahit olduğu bu skandal sahneleri kayda alarak sosyal medyada paylaştı.

Çocuğunun durumu fark edip kendisine "Bu çok iğrenç" dediğini belirten anne, görüntüleri Threads platformunda yayınlayarak cinsel dürtülerini kontrol edemeyen çifte adeta ateş püskürdü. Çileden çıkan kadın paylaşımına, "Evlerinize gidin, arabanıza geçin ya da bir otel odası tutun!" notunu düştü.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere kullanıcılar da büyük tepki gösterdi. Bir kullanıcı "Burası bir otel değil" yorumunu yaparken, bazı kullanıcılar ise mağaza yönetiminin bu tür davranışları açıkça yasaklayan uyarı levhaları asması ve güvenliği artırması gerektiğini savundu.

Her ikisi de siyah tişört giyen çiftin, ayakkabılarını çıkarıp yanlarındaki yatağa fırlattığı görüldü.

Ağır Hapis Cezası Yolda

Tayvan’ın "hayasızca hareketler" kanunlarına göre, toplum içinde bu şekilde ilişkiye giren çiftin bir yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası alabileceği belirtildi.

Söz konusu mobilya zinciri, mağazalarındaki bu tür skandallarla daha önce de gündeme gelmişti. 2020 yılında Çin’deki bir şubede, yetişkin içerik oyuncusu olan bir kadın teşhir yatağında cinsel ilişkiye girdiği anları kayda almıştı. İnternette hızla yayılan o video sonrası mağaza yönetimi olayı sert bir dille kınayarak güvenlik önlemlerini artırmıştı. O dönemde mahkemeye çıkarılan kadın ve kameramanı, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Abdullah Teymur
Abdullah Teymur
Haberler.com
Haberler.com
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