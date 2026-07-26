Haberler

Çin'in yaptıkları dünyayı şaşırttı! ABD'nin savaş gemilerini birebir kopyaladı

Çin'in yaptıkları dünyayı şaşırttı! ABD'nin savaş gemilerini birebir kopyaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uydu görüntüleri, Çin'in ABD savaş gemileri, Japonya'daki ABD deniz üssü ve Tayvan'daki kritik devlet binalarının gerçek boyutlu maketlerini inşa ettiğini ortaya koydu. Uzmanlar, söz konusu maketlerin füze testleri ile olası bir Tayvan operasyonuna yönelik askeri hazırlık ve eğitim faaliyetlerinde kullanıldığını değerlendirirken, Pekin yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

  • Çin, ülkenin farklı bölgelerinde ABD savaş gemileri, savaş uçakları, askeri üsler ve Tayvan'daki kritik kamu binalarının gerçek boyutlu maketlerini inşa etti.
  • Maketlerin yakınında balistik füze isabet izleri tespit edildi; Çin'in gemisavar füze kabiliyetlerini bu maketler üzerinde test ettiği değerlendiriliyor.
  • Uzmanlar, ABD ve Tayvan hedeflerinin aynı eğitim alanında modellenmesinin, Çin'in olası bir Tayvan operasyonuna yönelik kapsamlı senaryolar üzerinde çalıştığını gösterdiğini belirtiyor.

Uydu görüntülerinin analizine göre Çin, ülkenin farklı bölgelerinde ABD savaş gemileri, savaş uçakları, askeri üsler ve Tayvan'daki kritik kamu binalarının gerçek boyutlu maketlerini inşa etti. Analistler, bu yapıların Çin ordusunun uzun menzilli füze sistemleri ile yeni nesil yapay zeka destekli hedefleme teknolojilerini test etmek amacıyla kullanıldığını belirtiyor.

ABD'NİN EN KRİTİK ÜSSÜNÜN DE KOPYASI YAPILDI

Görüntülerde Japonya'daki ABD'ye ait Yokosuka Deniz Üssü'nün de birebir benzerinin oluşturulduğu görüldü. Uzmanlar, Tayvan çevresinde yaşanabilecek olası bir çatışmada bu üssün ABD'nin en kritik askeri merkezlerinden biri olacağını, bu nedenle Çin'in senaryolarını bu hedef üzerinden çalıştığını ifade ediyor. Üs içerisinde Arleigh Burke sınıfı destroyenlerin maketleri de yer alıyor.

FÜZE İSABET İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Savunma analistleri, sahadaki maket savaş gemilerinin yakınında balistik füze isabet izlerine rastlandığını belirtti. Bu durumun, Çin'in gemisavar füze kabiliyetlerini gerçek hedeflere benzer maketler üzerinde test ettiğine işaret ettiği değerlendiriliyor.

TAYVAN SENARYOSUNA HAZIRLIK YORUMU

Uydu görüntülerini değerlendiren uzmanlar, ABD savaş gemileri, Tayvan'daki devlet kurumları ve Japonya'daki askeri üslerin aynı eğitim alanında modellenmesinin, Çin'in olası bir Tayvan operasyonuna yönelik kapsamlı senaryolar üzerinde çalıştığını gösterdiğini ifade ediyor. Pekin yönetimi ise söz konusu görüntüler hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi

Otomobil uçuruma yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Savaşta yeni cephe! Husiler Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini vurdu

Savaşta yeni cephe! Arap ülkesinin kalbini füzelerle vurdular
e-Devlet'e giren herkes bunu kontrol etsin! Adınıza şirket kaydı çıkabilir

e-Devlet'e akın var! Milyonlarca kişi aynı ekranı kontrol ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dayaktan kaçarken canından oldu! Acı son böyle geldi

Dayaktan kaçarken canından oldu! Acı son böyle geldi
Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı

Yarı çıplak sokağa çıktı, dakikalar sonra kahreden görüntü geldi
Erdoğan'ın başdanışmanından Yeni Parti için ilk yorum: Özgün bir politika üretemez

Erdoğan'ın başdanışmanından Yeni Parti için ilk yorum
Gürsel Tekin 'Kendimi asarım' demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı

"Kendimi asarım" demişti! Bu görüntü Gürsel Tekin'i zora sokacak
Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Artık ödeme yapmak zorunda değilsiniz

Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: İşletme sahipleri yandı
Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş

Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş
TikTok paylaşımından 2 hafta sonra korkunç son! Karı koca evde ölü bulundu

Fenomen ve eşi ölü bulundu! Skandalı duyurduğu bu videodan hemen sonra