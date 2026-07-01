Xi: Taiwan Meselesini Çözüme Kavuşturmak, Çin Komünist Partisi'nin Tarihi Misyonudur

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Taiwan meselesini çözüme kavuşturmanın ve Çin'in tam yeniden birleşmesini gerçekleştirmenin, ÇKP'nin tarihi misyonu ve sarsılmaz taahhüdü olduğunu söyledi.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de ÇKP'nin kuruluşunun 105. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşma yaptı.

Xi, "Taiwan'ın bağımsızlığını" hedefleyen ayrılıkçı güçlerle mücadele etmek, dış müdahalelere karşı çıkmak ve ulusal yeniden birleşmeyi ilerletmek üzere kararlı adımlar atacaklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua