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Xi: Taiwan Meselesini Çözüme Kavuşturmak, Çin Komünist Partisi'nin Tarihi Misyonudur

Xi: Taiwan Meselesini Çözüme Kavuşturmak, Çin Komünist Partisi'nin Tarihi Misyonudur
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ÇKP'nin kuruluş yıldönümü töreninde Tayvan meselesinin çözümü ve Çin'in tam yeniden birleşmesinin partinin sarsılmaz taahhüdü olduğunu vurguladı. Ayrıca Tayvan bağımsızlığına karşı kararlı adımlar atılacağını belirtti.

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Taiwan meselesini çözüme kavuşturmanın ve Çin'in tam yeniden birleşmesini gerçekleştirmenin, ÇKP'nin tarihi misyonu ve sarsılmaz taahhüdü olduğunu söyledi.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de ÇKP'nin kuruluşunun 105. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşma yaptı.

Xi, "Taiwan'ın bağımsızlığını" hedefleyen ayrılıkçı güçlerle mücadele etmek, dış müdahalelere karşı çıkmak ve ulusal yeniden birleşmeyi ilerletmek üzere kararlı adımlar atacaklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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