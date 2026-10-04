Haberler

Tayvan'ın Yilan ilinde inşaat malzemeleri dükkanındaki yangında aynı aileden 4 kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tayvan'ın Yilan ilinde inşaat malzemeleri dükkanındaki yangında aynı aileden 4 kişi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayvan basınına göre, Yilan ilinin Yuanshan ilçesinde dün gece inşaat malzemeleri satan bir dükkanda yangın çıktı. Dükkan sahibinin ailesiyle kullandığı iş yerindeki yangında aynı aileden 4 kişi ölürken, yangın yerel saatle 01.12'de kontrol altına alınıp 03.14'te söndürüldü.

TAYVAN'da inşaat malzemeleri satan bir dükkanda çıkan yangında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan basını, Yilan ilinin Yuanshan ilçesinde dün gece saatlerinde inşaat malzemeleri satan bir dükkanda yangın çıktığını duyurdu. Dükkan sahibinin ailesiyle bir bölümünü mesken olarak kullandığı dükkanda meydana gelen yangında 4 kişi yaşamını yitirdi. Yangının yerel saatle 01.12'de kontrol altına alındığı ve 03.14'te tamamen söndürüldüğü bildirildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Rusya, Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu! O anlar saniye saniye kamerada

Başkent gündüz vakti böyle vuruldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Hava bir anda değişecek

Meteoroloji haritayı değiştirdi! Ortalık buz kesecek
Tiyatrocu Ethem Özbora hayatını kaybetti! Acı haberi Selçuk Yöntem duyurdu

Selçuk Yöntem'in acı günü! Yakın arkadaşını kaybetti
Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor

Dev indirim geliyor! Hesaplar baştan aşağı değişecek
Çanakkale'deki 86 bin yıllık mağarada 130 metrelik çakmaktaşı kütlesi bulundu! Taş Devri insanları ham maddeyi 'müsrifçe' kullanmış

Termal dron ortaya çıkardı! Taş Devri insanı burada savurganmış
TEKNOFEST Güneydoğu'da son gün coşkusu! Türk Yıldızları son kez semaları süsleyecek

TEKNOFEST Güneydoğu'da kapanış coşkusu! Semaları son kez süsleyecekler
Sivas'ta köylülerin acı kaybı! Debisi artan dereye kapılan 70 büyükbaştan 16'sı telef oldu

Su içmeye inen sürü dereye kapıldı! 16 hayvan telef oldu
Ne alacak-verecek ne de kız meselesi! Bu kez 'tişört' tartışmasında kan aktı

Ne alacak-verecek ne de kız meselesi! Bu kez tişört yüzünden kan aktı