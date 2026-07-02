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Çin Anakarası: Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi, Çin Ulusunun Çıkarlarına Zarar Veren Dış Güçlerle İşbirliği Yapıyor

Çin Anakarası: Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi, Çin Ulusunun Çıkarlarına Zarar Veren Dış Güçlerle İşbirliği Yapıyor
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Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Tayvan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini, Japonya ve Filipinler'in deniz alanı sınırlandırma girişimlerine göz yumarak Çin ulusunun çıkarlarına zarar veren dış güçlerin işbirlikçisi olmakla suçladı. Zhu, Çin'in Tayvan'ın doğusundaki sulardaki egemenlik haklarını vurguladı.

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini, Çin ulusunun çıkarlarına zarar veren dış güçlerin işbirlikçileri olarak hareket etmekle eleştirdi.

Zhu perşembe günkü basın toplantısında, Taiwan lideri Lai Ching-te'nin, son dönemde Çin Sahil Güvenliği'nce Taiwan Adası'nın doğusundaki sularda yürütülen kolluk devriyelerine ilişkin yorumları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada tek bir Çin'in bulunduğunu ve Taiwan'ın, Çin'in bir parçası olduğunu vurgulayan Zhu, Taiwan'ın doğusundaki sularda bulunan münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı üzerinde egemenlik haklarına ve yargı yetkisine sahip olduklarını belirtti.

Japonya ve Filipinler'in, Çin'in katılımı olmaksızın, Taiwan Adası'nın doğusundaki sulara ilişkin "yetki alanlarının sınırlandırılması görüşmeleri" başlattığını hatırlatan Zhu, bu hamlenin uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini, Çin'in denizcilik hak ve çıkarlarını çiğnediğini ve tamamen yasadışı ve geçersiz olduğunu ifade etti.

Çin Sahil Güvenliği'nin söz konusu sularda yürüttüğü kolluk devriyelerinin, yetki çerçevesinin yasalara uygun olarak kullanımı anlamına geldiğini kaydeden Zhu, söz konusu devriyelerin Çin'in toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını korumak üzere aldığı meşru önlemler olduğunu vurguladı. Zhu, bu devriyelerin aynı zamanda Japonya ve Filipinler tarafından başlatılan "deniz alanlarının sınırlandırılması görüşmelerine" verilen gerekli bir yanıt olduğunu da dile getirdi.

Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, Japonya ve Filipinler'in ihlallerine ve Taiwan halkının çıkarlarına verilen zarara göz yumduğunu belirten Zhu, söz konusu yetkililerin bu durumu "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik ayrılıkçı fikirleri yaymak ve Çin anakarasıyla cepheleşme yaratmak için de kullandığını söyledi.

"Demokratik İlerleme Partisi yetkilileri, Çin ulusunun genel çıkarlarına zarar vermeye çalışan dış güçlerin işbirlikçisi haline gelmiştir" diyen Zhu, Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki insanların bu tür davranışları kabul etmeyeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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