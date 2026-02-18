Yıllarca konuşulacak görüntüler! Tapınak başkanı, Cumhurbaşkanının üzerine istifra etti

Çin ve Tayvan'da, 12 Hayvanlı Ay Takvimi'ne göre 17 Şubat'ta "Yılan Yılı" geride bırakılarak "At Yılı"na girildi. Tayvan'da ise yeni yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen tapınak ziyaretleri, Cumhurbaşkanı William Lai Ching-te'nin de katıldığı programda yaşanan sıra dışı bir olayla kısa süreliğine kesintiye uğradı.

TAPINAK BAŞKANI CUMHURBAŞKANININ ÜSTÜNE İSTİFRA ETTİ

Lai'nin Tainan'daki turu sırasında, törene ev sahipliği yapan Kurban Ayinleri Savaş Tapınağı Başkanı Lin Pei-huo aniden fenalaştı. Kameraya da yansıyan o anlarda Pei-huo'nun yüzünün bir anda solgunlaşmaya başladığı görüldü. Konuşmaların sürdüğü sırada kendini tutamayan Pei-huo, bir anda istifra etmeye başladı. Talihsiz anlardan Cumhurbaşkanı Ching-te de nasibini aldı.

İLK MÜDAHALEYİ CUMHURBAŞKANI YAPTI

Mesleği gereği tıp eğitimi bulunan Cumhurbaşkanı Ching-te, durumu fark eder etmez protokol kurallarını bir kenara bırakarak Pei-huo'nun yanına yöneldi. Bu sırada program da geçici olarak durduruldu.

NEDENİ SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Ching-te, Pei-huo'nun ailesinde bazı kişilerin kısa süre önce norovirüse yakalandığını ve tapınak başkanının da bu virüsten etkilenmiş olabileceğini ifade etti.

Rahatsızlığının ardından konuşan Lin Pei-huo ise yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, aile bireylerindeki virüs vakalarının kendisine de bulaştığını söyledi. O an yaşananların kontrolü dışında geliştiğini vurgulayan Pei-huo, törene katılanlardan anlayışlarını talep etti.

Kaynak: Haberler.com