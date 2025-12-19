Haberler

Tayvan'da metroda bıçaklı saldırı: Sis bombası atıp 3 kişiyi katletti

Güncelleme:
Tayvan'ın başkenti Taipei'de bir metro istasyonunda sis bombası atan saldırganın bıçaklı saldırısı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

  • Tayvan'ın başkenti Taipei'de bir metro istasyonunda sis bombası atılarak bıçaklı saldırı düzenlendi.
  • Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
  • 27 yaşındaki saldırgan, bir AVM'nin 5. katından atlayarak hayatını kaybetti.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de bir metro istasyonunda sis bombası atan saldırgan, ardından çevredekilere bıçakla saldırdı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

METRO İSTASYONUNDA PANİK

Tayvan'da bir metro istasyonunda meydana gelen saldırı ülkede büyük paniğe neden oldu. Başkent Taipei'de kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, metro istasyonunda önce sis bombası attı. Yoğun duman nedeniyle istasyonda panik yaşanırken, saldırgan ardından çevrede bulunanlara bıçakla saldırdı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

5. KATTAN AŞAĞIYA ATLADI

Polisin ilk verdiği bilgilere göre 27 yaşındaki saldırganın AVM'de 5. kattan kendini attığı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken metro seferleri kısa bir süreliğine durduruldu.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Yok yere ölüm diye buna denir herhalde

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhuseyin Güneydaş:

dünyada artık rahat yok kin ve nefret çok kötü yerlere doğru gidiyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

title