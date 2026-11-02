Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin savaş uçaklarının Ada çevresinde 19 uçuşunu bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait savaş uçaklarının dün akşamdan bu sabaha kadar Tayvan çevresinde 19 uçuş yaptığını bildirdi. Bakanlık, 4 uçuşun ADIZ'in güneybatı ve doğu bölümlerinde yapıldığını, 7 savaş gemisi ile 6 resmi geminin de Ada çevresinde seyrettiğini açıkladı.

Çin'e ait savaş uçaklarının, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresinde 19 uçuş yaptığı bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, aralarında savaş jetleri ile destek uçaklarının bulunduğu askeri hava araçlarının dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar Tayvan Adası'nın çevresinde 19 uçuş gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, uçuşlardan 4'ünün Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın güneybatı ve doğu bölümlerinde yapıldığı kaydedildi.

Çin'e ait 7 savaş gemisi ile 6 resmi geminin de Ada çevresinde seyrettiği kaydedilen açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve devriye uçakları, savaş gemileri ve kıyı füze sistemlerini devreye sokarak yanıt verdiği ifade edildi.

Bakanlık, Ada çevresinde dün 32, önceki gün ise 22 uçuş yapıldığını bildirmişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor. Tayvan'ın da buna karşılık son yıllarda askeri harcamalarını artırdığı, ABD'den satın aldığı yeni silah sistemleriyle savunma kapasitesini güçlendirmeye çalıştığı gözleniyor.

Kaynak: AA
2027'de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar

Zamlı tarife ortaya çıktı! Cep yakacak: Tam 255 bin lira
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan'da okulda dehşet! 8 yaşındaki çocuk 6 yaşındaki kızı öldüresiye dövdü

Okulda dehşet! 8 yaşındaki çocuk, küçük kızı öldüresiye dövdü
Görüntü ABD'den değil İstanbul'dan

Görüntü ABD'den değil İstanbul'dan!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Seul yolunda! Güney Kore'den ilk mesaj geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Seul yolunda! Güney Kore'den ilk mesaj geldi
Kayseri Melikgazi'de kötü kokunun ardından 5 gün önce ölen kadının cesedi bulundu

Tüm binayı sardı, ekipler içeri girince korkunç manzara ile karşılaştı
Bulgaristan'da sandık çıkış anketlerine göre seçimi Yotova önde götürüyor

Komşuda seçimi kazanan isim belli oldu

Icardi'den korku filmlerini aratmayan Cadılar Bayramı tarzı: Tanıyan çıkmadı!

Aslında onu milyonlar tanıyor! Halloween'de tanınmaz hale geldi
Yüzde 80 indirim yalan çıktı! Bakanlıktan milyonluk ceza

Bakanlık indirim yalanını yutmadı! İnternet sitesine milyonluk ceza