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Pakistan'ın 'Tek Çin' için Tayvan hava yollarına hava sahasını kapattığı öne sürüldü

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Bloomberg, Pakistan'ın Tayvanlı hava yollarına 'Tek Çin' politikası gerekçesiyle hava sahasını kapattığını öne sürdü. Haberde Savunma Bakanı Asıf'ın 'sadece ana kara Çin'e izin veriliyor' sözüne yer verilirken şirketlerin hafta sonu rotalarını değiştirmeye başladığı savunuldu.

Pakistan'ın, Pekin'in "Tek Çin" politikasını desteklemek amacıyla Tayvanlı hava yolu şirketlerine hava sahasını kapattığı öne sürüldü.

Bloomberg'in haberinde, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asıf'ın konuya ilişkin açıklama yaptığı belirtildi.

Haberde, Asıf'ın, "Havacılık birimi 'Tek Çin' politikasını izliyor, sadece ana kara Çin'e izin veriliyor. Yalnızca Çin hava yollarına Pakistan üzerinden uçmaları için izin verdik." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu adımın herhangi bir ülkenin konuya ilişkin attığı ilk adım olduğu iddia edilen haberde, Tayvanlı hava yolu şirketlerinin hafta sonu itibarıyla uçuş rotalarını değiştirmeye başladığı savunuldu.

Kaynak: AA
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