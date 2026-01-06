Haberler

Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan'da, bir F-16V savaş uçağı rutin eğitim uçuşu sırasında düştü. Pilotun koltuk fırlatma yönetimiyle kurtulduğu açıklandı, kayıp pilot için arama kurtarma operasyonları başlatıldı.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da bir F-16 savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

Tayvan Hava Kuvvetlerinden açıklamada, ABD yapımı "F-16V" tipi savaş uçağının Ada'nın kuzeydoğusundaki Hualien ili açıklarında rutin eğitim uçuşu sırasında denize düştüğü belirtildi.

Kazada, pilotun düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini uçaktan tahliye ettiği, kayıp pilotu bulmak için arama ve kurtarma operasyonu başlatıldığı kaydedildi.

Tayvan'da 2022 ve 2024'te "Mirage 2000" tip savaş uçakları kaza yaparak denize düşmüş, pilotlar düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendilerini tahliye ederek kurtulmuştu.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'dan Trump'a Grönland muhtırası: 7 ülkeden ortak savunma deklarasyonu

Trump'ın tehdidine karşı 7 Avrupa ülkesinden net mesaj
Hava sıcaklığı eksi 17 dereceyi gördü, çareyi naylon örtüyle buldular

Hava eksi 17'yi görünce zemini korumak için çareyi böyle buldular
Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Avrupa'dan Trump'a Grönland muhtırası: 7 ülkeden ortak savunma deklarasyonu

Trump'ın tehdidine karşı 7 Avrupa ülkesinden net mesaj
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi

İkisi için de karar verildi
Güzide Duran duruşmadan gözyaşlarıyla çıktı! Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecek

Duruşmadan gözyaşlarıyla çıktı! 2 ünlü isim tanık olarak dinlenecek