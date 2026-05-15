Trump: Tayvan konusunda Çin'e taahhütte bulunmadım

ABD Başkanı Donald Trump, Çin dönüşü Air Force One uçağında ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, 'harika2 bir ziyaret geçirdiğini belirterek, bu süre zarfında çok sayıda ticaret anlaşması yaptıklarını bildirdi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Amerikan uçak üreticisi Boeing'den 200 uçak satın almayı kabul ettiğini hatırlatan Trump, bu sayının 750'yi bulabileceğini aktardı.

Trump, Şi ile görüşmesinde gümrük tarifeleri konusunun ele alınmadığını söyleyerek, "Kendisine saygı duyuyorum. Çok zeki biri ve ülkesini çok seviyor" diye konuştu.

'İRAN ASLA NÜKLEER SİLAHLARA SAHİP OLAMAYACAK'

İran'a yönelik askeri operasyonların büyük ölçüde tamamlandığını savunan Trump, "Bunu son derece kesin bir şekilde söyleyebilirim. İran asla nükleer silahlara sahip olamayacak. Füze üretim kapasitelerinin yüzde 85'ini ortadan kaldırdık. İran bana doğrudan zenginleştirilmiş uranyumu kaldırmak için yeterli teknolojilerin olmadığını ve bunu yalnızca Çin ya da ABD'nin yapabileceğini söylediler" ifadelerini kullandı.

Trump, Çin'in ABD ile benzer görüşleri paylaştığını yineleyerek, Şi'nin İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini söylediğini kaydetti. Şi'nin Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'a baskı yapma konusunda güvence verip vermediğine ilişkin ise Trump, "Kimseden iyilik istemiyorum. Çünkü iyilik istediğinizde, karşılığında iyilik yapmanız gerekiyor. İyiliğe ihtiyacımız da yok, İran'ın silahlı kuvvetlerini tamamen yok ettik" açıklamasını yaptı.

'Şİ, TAYVAN KONUSUNDA ÇOK KESİN DÜŞÜNCELERE SAHİP'

ABD Başkanı Trump, Şi ile Tayvan ve İran konularını kapsamlı şekilde ele aldıklarını vurgulayarak, "Şi, Tayvan konusunda bir bağımsızlık mücadelesinin yaşanmasını istemiyor çünkü bu çok şiddetli bir çatışmaya neden olabilir. Şi, Tayvan konusunda çok kesin düşüncelere sahip. Tayvan konusunda Çin'e herhangi bir taahhütte bulunmadım. Özellikle silah satışları tüm ayrıntılarıyla masaya yatırıldı ve bu konuda nihai karar bana ait. Kısa süre içinde buna karar vereceğim. Şu anda en son ihtiyacımız olan şey, 9 bin 500 mil uzaklıkta bir savaş" değerlendirmesinde bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı da görüştüklerini dile getiren Trump, savaşın sona ermesini istediklerini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı