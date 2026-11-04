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Çin savaş uçakları Tayvan çevresinde 22 uçuş yaptı, 14'ü ADIZ'de

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Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait savaş uçaklarının dünden bu sabaha kadar Tayvan çevresinde 22 uçuş yaptığını bildirdi. Uçuşlardan 14'ünün ADIZ'in güneybatı ve doğu bölümlerinde tespit edildiği, 7 savaş gemisi ve 5 resmi geminin de Ada çevresinde seyrettiği belirtildi.

Çin'in savaş uçaklarının, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresinde 22 uçuş yaptığı bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, aralarında bombardıman uçakları, savaş jetleri, destek uçakları ile helikopterin bulunduğu askeri hava araçlarının dünden bu sabah saatlerine kadar Tayvan Adası'nın çevresinde 22 uçuşunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, uçuşlardan 14'ünün Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın güneybatı ve doğu bölümlerinde yapıldığı ifade edildi.

Çin'e ait 7 savaş gemisi ile 5 resmi geminin de Ada çevresinde seyrettiği bilgisi verilen açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve devriye uçakları, savaş gemileri ve kıyı füze sistemlerini devreye sokarak yanıt verdiği belirtildi.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor. Tayvan'ın da buna karşılık askeri harcamalarını artırdığı, ABD'den satın aldığı yeni silah sistemleriyle savunma kapasitesini güçlendirmeye çalıştığı gözleniyor.

Kaynak: AA
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