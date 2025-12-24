Haberler

Tayvan'daki depremde panik anları kamerada

Güncelleme:
Tayvan'ın güneydoğusunda yer alan Taitung bölgesinde meydana gelen depremde vatandaşların yaşadığı panik anları ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda sarsıntının hissedilmeye başlamasıyla birlikte evlerde bulunan insanların koşturarak kendilerini bir an önce dışarı atmaya çalıştığı görülüyor.

Tayvan'ın güneydoğusunda yer alan Taitung bölgesinde meydana gelen deprem, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Depremin ardından yaşanan panik anları sosyal medyada paylaşılan görüntülere yansıdı.

SARSINTIYLA BİRLİKTE KENDİLERİNİ DIŞATI ATTILAR

Paylaşılan videolarda, sarsıntının hissedilmeye başlamasıyla birlikte evlerinde bulunan vatandaşların panik içinde koşturarak binaları terk etmeye çalıştığı görüldü. Bazı görüntülerde eşyaların sallandığı, insanların büyük korku yaşadığı anlar dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Deprem anına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, videolar binlerce kişi tarafından paylaşıldı. İlk açıklamalara göre depremde can kaybı ya da ciddi hasar yaşanmadı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
