Haberler

Tayvan lideri Lai, 3 ülkenin hava sahasını kapatması nedeniyle Afrika ziyaretini erteledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayvan'ın lideri Lai Ching-te'nin Esvatini'ye gerçekleştireceği ziyaret, uçuş güzergahındaki Seyşeller, Mauritius ve Madagaskar'ın hava sahası izinlerini ani bir şekilde geri çekmesi nedeniyle ertelendi. Tayvan yönetimi, yasak kararının Çin'in baskılarının bir sonucu alındığını iddia etti.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Lai Ching-te'nin Doğu Afrika ülkesi Esvatini'ye yapacağı ziyaret, uçuş güzergahındaki 3 ülkenin hava sahası izinlerini ani şekilde iptal etmesi nedeniyle ertelendi.

3 ÜLKE HAVA SAHASINI KAPATTI

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Başkanlık Ofisi Genel Sekreteri Pan Men-an, düzenlediği basın toplantısında, Lai ve heyetini taşıyacak charter uçağının uçuş güzergahındaki Seyşeller, Mauritius ve Madagaskar'ın hava sahası uçuş izinlerini "beklenmedik şekilde ve sebep göstermeksizin" geri çektiğini bildirdi.

DEVLET BAŞKANI, ZİYARETİ ERTELEDİ

Pan, ulusal güvenlik ekibinin, heyet ve uçuşun emniyetine ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda ziyaretin ertelenmesine karar verdiğini belirterek, Lai'nin Esvatini'deki kutlamalara katılmak üzere bir özel temsilci görevlendireceğini ifade etti.

İlgili ülkelerin davranışında Çin'in ekonomik zorlama dahil yaptığı baskıların etkili olduğunu savunan Pan, Pekin yönetimini baskıcı eylemleri nedeniyle kınadıklarını kaydetti.

İKİNCİ YURT DIŞI ZİYARETİ OLACAKTI

Lai'nin, Afrika kıtasında Tayvan'ı tanıyan tek ülke olan Esvatini'nin Kralı 3. Mswati'nin tahta çıkışının 40. yılı ve 58. doğum günü dolayısıyla ülkede düzenlenecek ulusal kutlamalara katılması planlanıyordu. Bu, onun Mayıs 2024'te göreve gelmesinden bu yana ikinci yurt dışı ziyareti olacaktı.

Tayvan lideri, Aralık 2024'te Tayvan ile diplomatik ilişkilerini sürdüren Pasifik ada ülkeleri Marshall Adaları, Tuvalu ve Palau'yu ziyaret etmiş, bu ziyaretlerde ABD'nin Hawaii ve Guam adalarını geçiş durağı olarak kullanmıştı.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Çin, Tayvan'ın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına yol açabilecek türden adımlara karşı çıkarken, Tayvan hükümetinin kendisini tanıyan ülkelerle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Yorumlar (1)

Güray Dilli:

Doğrudur. Çin , ne zamandır Tayvan'ı ele geçirmeye , işgal etmeye , cip üretiminin kendisinde olmasını istiyordu. Doymuyorlar bir türlü. Trilyonları da versen , hani bana diyorlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

