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Çin'in En Üst Düzey Siyasi Danışmanı: Taiwan Boğazı'nın İki Yakası Arasındaki İlişkiler Barışçıl Şekilde Geliştirilmeli

Çin'in En Üst Düzey Siyasi Danışmanı: Taiwan Boğazı'nın İki Yakası Arasındaki İlişkiler Barışçıl Şekilde Geliştirilmeli
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Çin’in en üst düzey siyasi danışmanı Wang Huning, Tayvan Boğazı’nın iki yakası arasında barışçıl gelişim ve ulusal yeniden birleşme çağrısı yaptı. Wang, tek Çin ilkesini vurgulayarak ayrılıkçı faaliyetlere ve dış müdahalelere karşı çıkılması gerektiğini belirtti.

XİAMEN, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey siyasi danışmanı Wang Huning, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl gelişiminin ve ulusal yeniden birleşmenin ilerletilmesi çağrısında bulundu.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi Üyesi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang, cumartesi günü ülkenin doğusundaki Fujian eyaletinde düzenlenen 18. Boğazlar Forumu'nda konuşma yaptı.

Taiwan Boğazı'nın iki yakasının da tek Çin'e ait olduğunu belirten Wang, "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik ayrılıkçı faaliyetlere ve dış müdahalelere kararlılıkla karşı çıkılması, ayrıca Çin ulusunun ortak yurdunun korunması ve geliştirilmesi için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Wang, Çin anakarasının Taiwanlı soydaşlarla kalkınma fırsatlarını ve kazanımlarını paylaşmaya hazır olduğunu, Taiwanlı soydaşların da Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki etkileşim, işbirliği ve entegre kalkınmaya katılımını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Wang, Boğaz'ın iki yakasındaki insanların, özellikle de gençlerin, Çin ulusu, Çin kültürü ve ülkeyle olan bağlarını güçlendirmeye devam etmesi ve Çin ulusunun büyük yeniden canlanmasını ilerletmek için birlikte çalışması temennisinde bulundu.

Kaynak: Xinhua
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