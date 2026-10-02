Tayvan, ABD'den aldığı modernize F-16V Block 70 uçaklarının ilk 2'sini teslim aldı

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Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın ABD'den satın aldığı modernize edilmiş F-16 uçaklarının ilk 2'sinin teslim edildiği bildirildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, "F-16V Block 70" tipi iki uçak, Hawaii'den kalkan iki Amerikan kargo uçağıyla Tayvan'ın Taitung ilindeki Chihhang Hava Üssü'ne getirildi.

Tayvan ABD'den bu tipte 65 savaş uçağı satın almıştı. Ağustos ayında teslim edilecek olan ilk uçaklar, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Eylül'de ABD'ye yaptığı ziyaret nedeniyle Hawaii'de bekletiliyordu.

Tayvan lideri Lai Ching-te, uçakların teslimiyle ilgili yaptığı açıklamada, bunun Ada'nın hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ve güç yoluyla barışı koruma kararlılığını gösterdiğini ifade etti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık sürüyor. Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile askeri ilişki kurmasına ve silah satmasına karşı çıkıyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Çin, Ada'nın ana karayla yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor. Tayvan'ın da buna karşılık son yıllarda askeri harcamalarını artırdığı, ABD'den satın aldığı yeni silah sistemleriyle savunma kapasitesini güçlendirmeye çalıştığı gözleniyor.

Kaynak: AA