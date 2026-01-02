Haberler

3. Dünya Savaşı, gerilimin tırmandığı bu 5 noktadan birinde başlayabilir

3. Dünya Savaşı, gerilimin tırmandığı bu 5 noktadan birinde başlayabilir
2026'ya girilirken küresel gerilimin daha da tırmanabileceği uyarısı yapılıyor. Uzmanlara göre Karayip Denizi'nde ABD'nin askeri yığınağı, Finlandiya Körfezi'nde sabotaj ve hava sahası gerilimi, Çin-Tayvan hattında Kinmen Adaları riski, Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı'ndaki olası kriz ve Kore Yarımadası'nda Seul çevresindeki tansiyon, yeni yılda büyük bir çatışmayı tetikleyebilecek başlıca "sıcak noktalar" arasında görülüyor.

Dünyada gerilim tırmanıyor, uzmanlar 2026 için "küresel çatışma riski" uyarısı yapıyor. Askeri yığınaklar, sabotaj iddiaları ve stratejik boğazlarda artan hareketlilik, "savaşın kıvılcım noktaları" olarak gösteriliyor. Uzmanlara göre yeni yılda tansiyonun düşmesi beklenmiyor; aksine bazı bölgeler "ani tırmanış" riski taşıyor.

KARAYİP DENİZİ: ABD'NİN ASKERİ YIĞINAĞI DİKKAT ÇEKİYOR

Karayip Denizi'nde ABD'nin savaş gemileri, savaş uçakları ve stratejik bombardıman unsurlarıyla yürüttüğü askeri varlık, bölgede gerilimi artıran başlıklardan biri olarak gösteriliyor. Uzman değerlendirmelerine göre Washington'ın bu ölçekte bir yığınak yapması, olası bir askeri adım ihtimalini güçlendiriyor.

FİNLANDİYA KÖRFEZİ: SABOTAJ İDDİALARI

Finlandiya, Estonya ve Rusya arasındaki Finlandiya Körfezi, Avrupa güvenliğinin en kritik noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Deniz altı kablolarına yönelik tahribat iddiaları, insansız hava araçlarının Avrupa hava sahasına girmesi ve savaş uçaklarının karşı karşıya gelmesi, bölgede tansiyonun hızla yükselebileceği değerlendirmelerine neden oluyor. Uzmanlara göre Rusya, Ukrayna savaşındaki baskıyı azaltmak için Avrupa'yı "dikkat dağıtıcı hamlelerle" zorlayabilir.

KİNMEN ADALARI: ÇİN-TAİVAN GERİLİMİNDE KRİTİK EŞİK

Çin kıyılarına yakın Kinmen Adaları, Pekin- Tayvan hattındaki gerilimin olası çatışma alanlarından biri olarak görülüyor. Yaklaşık 150 bin nüfusa sahip adaların "sınırlı bir askeri hamleyle" ele geçirilmesinin mümkün olabileceği, bunun da uluslararası toplumun tepkisini test etmek amacıyla gündeme gelebileceği öne sürülüyor. Böyle bir senaryo, ABD'nin bölgedeki pozisyonunu da daha sert bir noktaya taşıyabilecek gelişmeler arasında sayılıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI: PETROL GÜZERGÂHI ÜZERİNDE YENİ TEHDİT

Orta Doğu'daki en kritik başlıklardan biri ise Hürmüz Boğazı. Küresel petrol sevkiyatının önemli bir kısmının geçtiği dar su yoluna yönelik olası bir müdahale, sadece bölgesel değil küresel ekonomiyi de sarsabilecek bir risk olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, İran'ın İsrail ve Batı ile gerilimin artması halinde boğazı kapatma ya da sevkiyatı aksatma kartını gündeme getirebileceğine dikkat çekiyor.

SEUL: KORE YARIMADASI YENİDEN ISINIYOR

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un askeri kapasiteyi öne çıkaran mesajları ve Rusya ile yakınlaşması, Kore Yarımadası'nda tansiyonu yükselten unsurlar arasında yer alıyor. Uzman yorumlarına göre Pyongyang yönetiminin kendisini daha "cesur" hissetmesi, bölgede yanlış hesaplama riskini artırıyor. Bu durum, Seul çevresinde olası bir kriz senaryosunun yeniden gündeme gelmesine neden oluyor.

Erdem Aksoy
