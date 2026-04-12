Tayvan muhalefet liderinin Pekin ziyaretinin ardından Çin'den Tayvan'a jest

Tayvan'ın en büyük muhalefet partisi Kuomintang'ın (KMT) lideri Cheng Li-wun'un Çin'e yaptığı ziyaret ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesinin yankıları sürerken, Pekin yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi. Çin merkezli Xinhua Haber Ajansı'nda yer alan bilgilere göre; Çin, Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasındaki işbirliğini ve bağları güçlendirmeyi hedefleyen 10 maddelik yeni bir teşvik paketini duyurdu. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Tayvan İşleri Ofisi tarafından açıklanan pakette, Çin ve Tayvan'ın gelişimini ve bölge halklarının refahını artırmaya yönelik kritik kararlar yer aldı. Bu doğrultuda ÇKP ile Kuomintang arasında düzenli bir iletişim mekanizması kurulması ve gençlerin karşılıklı etkileşimini sağlayacak kurumsal bir platform oluşturulması kararlaştırıldı.

Tayvan'a yakın olan Çin eyaleti Fujian'ın kıyı bölgelerinin Kinmen ve Matsu ile su, elektrik ve doğalgaz paylaşımı yapması için çaba gösterilmesi ve şartlar elverdiğinde iki bölgeyi birbirine bağlayan deniz geçiş köprülerinin inşasının teşvik edilmesi kararı alındı.

İletişim mekanizması kurulacak

Çin'in Urumçi, Xian, Harbin, Kunming ve Lanzhou gibi şehirlerine gidiş-dönüş uçuşları da dahil olmak üzere, Tayvan Boğazı üzerinden düzenli direkt uçuşları başlatma sürecini hızlandıracağı, Tayvan'ın Kinmen bölgesinin, Çin'in Xiamen kentinde inşa edilen yeni havalimanını kullanabilmesinin destekleneceği aktarıldı. Taraflar arasında gerçekleştirilen 1992 Mutabakatı'na bağlı kalma ve "Tayvan'ın bağımsızlığına" karşı çıkma gibi ortak siyasi temeller üzerine bir iletişim mekanizması kurulacağı ve buna karşılık gerekli standartlara uyan Tayvan menşeli tarım ve balıkçılık ürünlerinin ana karaya girişinin kolaylaştırılacağı ifade edildi.

Tayvanlı şirketlerin ana karadaki faaliyetleri kolaylaştırılacak

Çin'in, Tayvanlı balıkçılar için yeni liman tesisleri inşa etmeyi ve gıda üreticilerinin pazara giriş süreçlerini hızlandırarak ticari iş birliğini derinleştirmeyi planladığı ve bu kapsamda, küçük ölçekli ticaret pazarlarının yaygınlaştırılması ve Tayvanlı KOBİ'lerin ana karadaki faaliyetlerinin desteklenmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Kültürel alanda ise Tayvan yapımı dizi ve animasyonların ülkede yayınlanmasının kolaylaştırılacağı ve bölgesel bağları güçlendirmek amacıyla Şanghay ve Fujian sakinlerinin Tayvan'a yönelik bireysel turistik seyahatlerinin yeniden başlatılacağı ifade edildi.

Tayvanlı muhalefet lideri Çin'i ziyaret etmişti

Tayvan'daki ana muhalefet partisi KMT lideri Cheng Li-wun, Tayvan'ı topraklarının doğal bir parçası olarak gören Çin'e kritik bir ziyaret gerçekleştirmişti. Chen ve beraberindeki heyet Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından kabul edilmişti. Xi, burada yaptığı konuşmada "Tek Çin" politikalarının değişmeyeceğini vurgulayarak, "Tayvan'ın bağımsızlığı" fikrinin, Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barışa zarar veren asıl suçlu olduğunu ifade etmişti. Cheng ise tarafların sistemik ve sürdürülebilir diyalog ile işbirliği mekanizmasını hayata geçirmesi gerektiğine işaret ederek, Xi'yi bir gün Tayvan'da ağırlamayı istediklerini aktarmıştı. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı