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Tayvan'dan havalanan yolcu uçağı Japonya'ya acil iniş yaptı

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Tayvan'dan kalkan bir yolcu uçağı, kokpitten duman geldiği ihbarı üzerine Japonya'nın Hokkaido bölgesindeki New Chitose Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçaktaki 179 kişi yara almadan kurtuldu.

Tayvan'dan havalanan bir yolcu uçağı, kokpitten duman geldiğinin bildirilmesi üzerine Japonya'nın Hokkaido eyaletindeki New Chitose Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Ulaştırma Bakanlığının New Chitose Havalimanı'ndaki ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Taipei-Sapporo seferini yapan "Tigerair Taiwan" havayoluna ait uçağın, kokpitten duman geldiğinin bildirilmesi üzerine Hokkaido'daki New Chitose Havalimanı'na acil iniş yaptığı bildirildi.

"Airbus A320" tipi uçakta bulunan 179 yolcu ve mürettebattan yaralanan olmadığı açıklandı.

Olayın ardından havalimanındaki pistlerden biri geçici olarak uçuş trafiğine kapatıldı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
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