Çin'den Japonya'ya Sert Tepki: 'Kırmızı Çizgiyi Aştı'

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Tayvan sorununa askeri müdahale ihtimalini ima eden sözlerini eleştirerek, bunun iki ülke arasındaki ilişkilerde aşılmaması gereken bir kırmızı çizgi olduğunu söyledi. Vang, Japonya'yı tarihi hatalarıyla yüzleşmeye davet etti.

ÇİN Dışişleri Bakanı Vang Yi, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Tayvan sorununa askeri müdahale ihtimalini ima eden sözlerinin, iki ülke arasındaki ilişkilerde dokunulmaması gereken kırmızı çizgiyi aştığını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang Yi, Orta Asya ülkeleri Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'a yaptığı ziyaretlerin ardından gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Vang, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin iki ülke arasındaki diplomatik gerilime yol açan sözleri ile ilgili, "Japonya'nın mevcut lideri kamu önünde Tayvan sorununa askeri müdahaleye teşebbüs edecekleri yönünde yanlış işaretini verdi, söylememesi gereken şeyleri söyledi, dokunulmaması gereken kırmızı çizgiyi aştı. Çin buna kararlıkla karşılık vermeli" dedi.

Japonya'nın 2'nci Dünya Savaşı'nın mağlup devleti olarak, savaş sonrasında Kahire Deklarasyonu, Potsdam Deklarasyonu ve Japonya'nın Teslim Anlaşması gibi Tayvan'ın Çin'e iadesini güvenceye alan uluslararası anlaşmalara uyması gerektiğini vurgulayan Vang, "Japonya, saldırgan geçmişiyle, Tayvan'ı işgali ve sömürgeleştirmesiyle ve askeri yayılmacılığın yol açtığı savaş suçlarıyla yüzleşmeli" ifadelerini kullandı.

Bakan Vang, Japonya'yı hataları üzerinde düşünmeye çağırdıklarını söyleyerek, "Eğer Japonya yanlış yolda ısrar eder bu tutumunu sürdürürse adaleti savunan tüm ülkeler ve halklar, Japon askeri yayılmacılığının yeniden ortaya çıkmasını önlemek üzere tarihsel suçlarını ve sorumluluklarını yeniden sorgulama hakkına sahiptir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
