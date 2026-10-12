Çin, Tayvan'la anlaşan Paraguay ve Belize bakanlarına giriş yasağı getirdi

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Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan ile diplomatik ve ekonomik işbirliği anlaşmaları yapan Belizeli ve Paraguaylı iki bakana yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Paraguay Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Bakanı Gustavo Villate ile Belize Dışişleri Bakanı Francis Fonseca'nın, Çin ana karası ile Hong Kong ve Makau Özel İdari Bölgelerine girişinin yasaklanacağı, Çinli şahısların ve kuruluşların onlarla herhangi bir alışveriş, işbirliği ve diğer etkinliklerde yer almasının yasaklanacağı belirtildi.

İki politikacının, Tayvan'da iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) otoritelerinin dış destek yoluyla bağımsızlık çabalarının "piyonu" olmakla itham edildiği açıklamada, Tayvan'ı ziyaret ederek ve "Tayvanlı ayrılıkçı güçleri" ülkelerinde kabul ederek Çin'in iç işlerine müdahale ettikleri savunuldu.

Açıklamada, "Bazı Çin karşıtı politikacılar, Çin'in Tayvan bölgesiyle sözde diplomatik bağlarını sürdürmesini ısrarla destekleyerek Çin temel çıkarlarını zedelemektedir." ifadesine yer verildi.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Pekin'in bakanlara yaptırım uygulamasını kınadı. Söz konusu adımın başka ülkelerin diplomasisine ve egemenliğine açık müdahale olduğu kaydedilen açıklamada, "Söz konusu eylem, Çin'in başka ülkeleri kendi siyasi gündemine uymaya mecbur etmek üzere siyasi tehdit ve sınır aşırı baskı uygulamaya yönelik beyhude bir çabadır." değerlendirmesi yapıldı.

Paraguay ve Belize, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini sürdürüyor

Güney Amerika ülkesi Paraguay ve Orta Amerika ülkesi Belize, Tayvan'la diplomatik ilişkilerini sürdüren az sayıda ülke arasında yer alıyor.

Paraguaylı Bakan Villate, Tayvan'ın 200 milyon dolar yatırımla ülkesinde bir veri merkezi yatırımı yapmasına yönelik anlaşmaya öncülük etmişti.

Belizeli Bakan Fonseca ise eylül ayında Tayvan ile diplomatların eğitimine yönelik bir ikili anlaşma imzalamıştı.

Tayvan'ı BM üyesi 11 ülke tanıyor

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Çin, Tayvan'ın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına yol açabilecek türden adımlara karşı çıkarken, Tayvan hükümetinin kendisini tanıyan ülkelerle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Tayvan'ı diplomatik olarak tanımayı sürdüren 11 Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülke bulunuyor. Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Belize, Güney Amerika ülkesi Paraguay, Karayip ülkeleri Haiti, Saint Vincent ve Grenadinler, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Pasifik ülkeleri Tuvalu, Palau ve Marshall Adaları ile Afrika ülkesi Esvatini halen Tayvan'ı Çin'in temsilcisi olarak tanıyor.

BM üyesi olmayan Vatikan da Tayvan ile diplomatik ilişkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA