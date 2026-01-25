Haberler

ABD'li sporcu Honnold'dan Tayvan'ın en yüksek binasına halatsız tırmanış

ABD'li sporcu Honnold'dan Tayvan'ın en yüksek binasına halatsız tırmanış
Ünlü tırmanış sporcusu Alex Honnold, Tayvan'ın en yüksek binası Taipei 101'e güvenlik teçhizatı olmadan 508 metre yüksekliğindeki gökdeleni 1 saat 31 dakikada tırmanarak rekor kırdı.

Ünlü ABD'li tırmanış sporcusu Alex Honnold, Tayvan'ın başkenti Taipei'de ülkenin en yüksek binası olarak nitelendirilen 508 metre yüksekliğindeki "Taipei 101" adlı gökdelene 1 saat 31 dakika içinde herhangi bir güvenlik teçhizatı olmadan başarıyla tırmandı.

ABD'li ünlü tırmanış sporcusu Alex Honnold, sabah saatlerinde sıralarında Tayvan'ın en yüksek binası olan "Taipei 101" adlı gökdelene tırmanmaya başladı. Herhangi bir halat veya güvenlik teçhizatı olmadan yaptığı 508 metrelik tırmanışı 1 saat 31 dakikada tamamlayan 40 yaşındaki sporcu, binanın belli bölümlerinde 90 derecelik dik açıları aşmak zorunda kaldı. İnternet üzerinden canlı olarak yayınlanmanın yanı sıra bölge halkı tarafından da kaydedilen tırmanış, izleyenlerin yüreklerini ağızlara getirdi. Tırmanışın belli noktalarında bina pencerelerinden kendisini izleyen kişilere poz veren Honnold, zirveye doğru yaklaşırken canlı yayında, "Manzara harika görünüyor. İnsanların böyle güzel bir havada dünyanın her yerinden izlemeleri harika bir duygu" ifadelerini kullandı.

Honnold, kısa bir süre sonra binanın en yüksek noktasına çıkarak zafer pozu verdi. Sporcu zirveye ulaştığında, serbest tırmanışla ulaşılan en yüksek bina zirvesi rekorunu da kırmış oldu.

Tırmanışın ardından uluslararası basına röportaj veren Honnold, böyle bir tırmanış için sadece fiziki ve mental hazırlığın yeterli olmadığını, bunun yanında çok sayıda teknik hesaplamanın da yapıldığını belirtti. Honnold, "Tüm hazırlıklara rağmen hiçbir tırmanışı asla önceden tahmin edemezsiniz. Özellikle bir gökdelene tırmanıyorsanız rüzgar ile mücadele ediyorsunuz ve dağ tırmanışına göre farklı bir zeminde bulunuyorsunuz. Ayrıca siz tırmanırken binada hayat devam ediyor. Ben bugün çok keyif aldım ve hava da mükemmeldi" dedi.

Honnold, California'daki El Capitan'a da tırmanmıştı

Alex Honnold daha önce arasında ABD'nin California eyaletindeki Yosemite Vadisi'nde bulunan ve dünyanın tırmanması en zor dik kayaçlarından biri olarak kabul edilen El Capitan'a da tırmanmıştı.

Taipei 101 binası

Tayvan'ın en yüksek binası unvanına sahip olan Taipei 101'in, 508 metre yüksekliğinde ve 101 kata sahip olduğu biliniyor. Söz konusu bina, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrindeki Burj Khalifa tarafından geçilene kadar 2004-2009 yılları arasında dünyanın en yüksek binası unvanına sahipti. Taipei 101, başkentin en yüksek binası olması nedeniyle hala büyük bir ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Fransız dağcı Robert, 452 metre yüksekliğe tırmanmıştı

Çeşitli kaynaklara göre Fransız dağcı Alain Robert, Honnold Taipepi 101'e tırmanmadan önce teçhizatsız olarak en yüksek binalara yapılan tırmanışlar alanındaki rekora sahipti. Robert, herhangi bir teçhizat olmadan 2009 yılında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bulunan 452 metre uzunluğundaki Petronas İkiz Kuleleri'ne tırmanmıştı. Dağcı, söz konusu tırmanışın ardından gözaltına alınarak "izinsiz giriş" suçlamasıyla para cezasına çarptırılmıştı. - TAİPEİ

