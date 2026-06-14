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Çin Dışişleri Bakanı, Moğolistan Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı, Moğolistan Cumhurbaşkanı ile Görüştü
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Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. İkili ticaretin 20 milyar dolara ulaşması beklenirken, Moğolistan tek Çin ilkesine bağlı olduğunu ve Tayvan'ı Çin'in parçası gördüğünü vurguladı.

ULAN BATUR, 14 Haziran (Xinhua) -- Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi ile bir araya geldi.

Khurelsukh, Moğolistan-Çin ilişkilerinin bölgedeki ülkeler arası ilişkiler için model teşkil ettiğini söyledi.

İki ülkenin birbirlerinin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne her zaman saygı gösterip, çeşitli sektörlerde karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirdiğini belirten Ukhnaa, ikili ticaretin bu yıl 20 milyar ABD dolarına ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Çin'in Moğolistan'ın iyi bir komşusu olduğunu vurgulayan Khurelsukh, Çin ile dostane ilişkiler kurmanın Moğolistan dış politikasının en önemli önceliği olduğunu söyledi.

Khurelsukh, Moğolistan'ın tek Çin ilkesine bağlı olduğunu, Taiwan'ı Çin topraklarının ayrılmaz parçası olarak gördüğünü ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik her türlü faaliyete karşı çıktığını belirtti. Hong Kong, Xizang ve Xinjiang ile ilgili konuları da Çin'in iç meseleleri olarak gördüklerini söyleyen cumhurbaşkanı, diğer ülkelerle olan ilişkilerine bakılmaksızın, Çin'in çıkarlarına zarar verecek hiçbir adım atmayacakları güvencesi verdi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Moğolistan'ın bölgesel ve uluslararası meselelerde Çin ile işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu belirtti.

Wang ise komşuluk diplomasisinde Çin-Moğolistan ilişkilerine her zaman büyük önem verdiklerini ifade ederek, Çin'in Moğolistan için güvenebilir bir komşu, sağlam bir dost ve kalkınmasını hızlandıracak ortak olma irade ve kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

Bakan, Çin'in Moğolistan'ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü ile izlediği kalkınma sürecine saygı duyduğunu bir kez daha teyit etti.

Wang, iki ülke arasında kalkınma stratejilerini uyumlu hale getirmek, ikili işbirliğinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak, bağlantılılık, enerji ve maden kaynakları, ticaret ve yatırım gibi alanlarda mevcut işbirliğini ilerletmek ve önemli minareller, yeşil kalkınma, dijital ekonomi ve diğer yeni gelişen alanlarda işbirliği için yeni büyüme motorları yaratmak amacıyla Moğolistan ile daha yakın çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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