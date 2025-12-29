Çin'den İsrail'e 'Somaliland' tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, haftalık basın toplantısında, İsrail'in Somali'nin ayrılıkçı bölgesi Somaliland'ı "ülke" olarak tanıma kararına tepki göstererek, "Hiçbir ülke kendi bencil çıkarları için diğer ülkelerin iç ayrılıkçı güçlerini teşvik etmemeli ya da desteklememelidir" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, haftalık basın toplantısında birçok başlık hakkında açıklamalar yaptı. İsrail'in Somali'nin ayrılıkçı bölgesi Somaliland'ı "ülke" olarak tanıma kararına tepki gösterdi. Lin Jian, Somali'nin bölünmesine yönelik her türlü girişime karşı olduklarını belirterek, Afrika ülkesinin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteklerini teyit etti. Çinli sözcü, "Hiçbir ülke kendi bencil çıkarları için diğer ülkelerin iç ayrılıkçı güçlerini teşvik etmemeli ya da desteklememelidir" ifadelerini kullanarak, Somaliland'daki yetkilileri "ayrılıkçı faaliyetleri ve dış güçlerle iş birliğini" durdurmaya çağırdı.

Çin'den Tayvan yakınlarında askeri tatbikat

Çin'in Tayvan yakınlarında gerçekleştirdiği askeri tatbikata da değinen Sözcü Lin Jian, Çin'in ulusal egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığının sarsılmaz olduğunu söyledi. Çinli Sözcü Lin, Tayvan meselesinde kırmızı çizgilerin aşılmasının, kararlı tedbirlerle karşılaşacağını söyledi.

"Çin, tarafların adil, kalıcı ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına en kısa sürede ulaşmasını umuyor"

Ukrayna'da barış görüşmeleri hakkında da konuşan Lin Jian, krizin barışçıl bir şekilde çözülmesine katkı sağlayan tüm çabaları desteklediklerini vurguladı. Sözcü, "Çin, tüm tarafların diyalog ve müzakereler yoluyla adil, kalıcı ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına en kısa sürede ulaşmasını umuyor" şeklinde konuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Ukrayna krizinin patlak vermesinden bu yana Çin'in Rusya ve Ukrayna dahil olmak üzere ilgili tüm taraflarla yakın iletişimi sürdürdüğünü, ateşkesi teşvik etme ve savaşı sona erdirme konusunda kararlı kaldığını ifade etti. Pekin'in çabalarının uluslararası toplum tarafından açıkça görüldüğünü kaydeden Lin, Çin'in barışa katkı sağlayan tüm girişimleri desteklediğini ve yapıcı bir rol oynamaya devam edeceğini ekledi. - PEKİN